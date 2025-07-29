2024年に行った余暇の1位は「国内旅行」、次いで「動画鑑賞」と「外食」。仕事より余暇を重視する「余暇重視派」が過去最高を更新した。

日本生産性本部がこのほど公表した「レジャー白書2025」（速報版）によると、24年に行った余暇活動（参加率）は「国内観光旅行（避暑、避寒、温泉など）」が48.3％で3年連続1位に。「動画鑑賞（レンタル、配信を含む）」が38.1％で、前年から1つ順位を上げて2位となった。3位以下は、「外食（日常的なものは除く）」35.6％、「（娯楽としての）読書」33.8％、「音楽鑑賞（配信やCD、レコードなどによるもの）33.3％の順だった。映画は7位、ドライブは8位。海外旅行の参加率は6.0％で、前年比0.7ポイント上昇した。

調査は全国の15〜79歳の男女を対象にインターネットで25年2月に実施し、全国の3467人から回答を得た。

「国内旅行をした」と答えた人の年間平均回数は4.5回、費用は年間平均12万9200円。「外食」は同18.6回、6万5300円だった。

余暇時間、余暇支出が「前年より増えたか、減ったか」を聞き、それぞれの回答の割合を差分した「ゆとり感指数」を算出したところ、余暇時間ではプラス0.4（前年はプラス3.1）、余暇支出はプラス1.4（同プラス5.5）。いずれも前年に続き、プラスを維持した。

「余暇に生きがい」派がさらに増加

仕事と余暇のどちらに重きを置いているかを聞いた設問で、「仕事よりも余暇の中に生きがいを求める」（37.8％）と「仕事は要領よく片付けて、できるだけ余暇を楽しむ」（30.0％）を合わせた「余暇重視派」は67.8％。比較可能な09年以降で過去最高を更新した。「仕事にも余暇にも同じぐらい力をいれる」は20.7％、「余暇も時には楽しむが、仕事の方に力を注ぐ」は9.3％だった。

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