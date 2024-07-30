2023年に行った余暇の1位、2位は「国内旅行」と「外食」。新型コロナの終息で、ようやく外食が日常的なものになった。

日本生産性本部がこのほど公表した「レジャー白書2024」（速報版）によると、23年に行った余暇活動（参加率）は「国内観光旅行（避暑、避寒、温泉など）」が48.7％で2年連続で1位に。「外食（日常的なものは除く）」が39.2％で、前年から2つ順位を上げて2位となった。3位以下は「動画鑑賞（レンタル、配信を含む）」37.0％、「（娯楽としての）読書」36.3％、「音楽鑑賞（配信やCD、レコードなどによるもの）34.5％、「ドライブ」32.7％の順だった。海外旅行の参加率は5.3％。

国内旅行、外食は近年、新型コロナ感染症拡大の影響で、大きく順位を落としていた。2つの項目が1位、2位で並ぶのは19年以来で、コロナ禍の終息と外出の復活が数字に表れた形だ。

調査は全国の15〜79歳の男女を対象にインターネットで24年2月に実施し、全国の3303人から回答を得た。

「国内旅行をした」と答えた人の年間平均回数は4.1回、費用は年間平均13万3000円。「外食」は同18回、6万円だった。

余暇時間、余暇支出が「前年より増えたか、減ったか」を聞き、それぞれの回答の割合を差分した「ゆとり感指数」を算出したところ、余暇時間ではプラス3.1（前年はプラス2.8）、余暇支出はプラス5.5（同マイナス2.2）。いずれも「ゆとり感」が増している結果となった。

「余暇に生きがい」派が増加

仕事と余暇のどちらに重きを置いているかを聞いた設問で、「仕事よりも余暇の中に生きがいを求める」（34.1％）と「仕事は要領よく片付けて、できるだけ余暇を楽しむ」（31.6%）を合わせた「余暇重視派」は65.7％。比較可能な09年以降で過去最高となった。「仕事にも余暇にも同じぐらい力をいれる」は22.9％、「余暇も時には楽しむが、仕事の方に力を注ぐ」は9.7％だった。

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