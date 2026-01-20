有名な観光地をめぐるだけでなく、「すしを握ってみたい」「着物で鎌倉を散歩したい」など、日本文化を体験したい人も増えているようだ。2030年の訪日外国人6000万人に向けて、受け入れ側のさらなる工夫も求められる。

コロナ禍前比で1000万人増

日本政府観光局が発表した2025年の訪日外国人数（推計値）は、前年比15.8%増の4268万3600人。これまで最多だった24年の3687万148人を大幅に上回り、初めて4000万人を突破した。コロナ禍前の19年（約3188万人）からは約1000万人増えた。桜・紅葉時期や上質な雪が楽しめる厳冬期など中心に、各市場からの集客が好調だった。

訪日の有力なインセンティブとなっているのが円安。コロナ禍前の19年は1ドル=110円程度だったが、25年は140円台後半～150円台前半で推移しており、物価は上昇しても、相対的には割安な旅が楽しめる。訪日消費額も9.5兆円と過去最高を記録した。

国・地域別で最も多かったのは韓国の945万9600人（前年比7.3%増）。中国909万6300人（30.3%増）、台湾676万3400人（11.9%増）、米国330万6800人（21.4%増）が続いた。

中国は11月まで好調に推移し、全体を押し上げたが、高市早苗首相の“台湾有事” 発言で中国政府が訪日自粛を呼び掛け、12月は前年同月比45.3%減と急ブレーキがかかった。香港は、日本で大地震が起こるとのうわさがSNS等で拡散され年前半に激減した結果、通年でも前年比-6.2%と主要23市場で唯一前年実績を割り込んだ。

政府は2030年に「訪日外国人客6000万人、訪日消費額15兆円」の目標を掲げている。

【資料】

バナー写真 : 外国人観光客でにぎわう大阪市中央区の黒門市場（2025年5月撮影、時事）