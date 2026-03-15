ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが15日、閉幕した。日本はアルペンスキー女子スーパー大回転（座位）とアルペンスキー女子大回転（座位）で村岡桃佳が銀、スノーボードバンクドスラローム（下肢障害LL1)で小栗大地が銀、アルペンスキー男子回転（座位）では鈴木猛史が銅に輝いた。日本勢の今大会メダル獲得数は銀3、銅1の計4個。

現在のような冬季パラリンピック大会は、1976年にスウェーデンのエーンヒェルツヴィークで開催されたのが始まり。障害者スキーの国際大会が、後になって第1回大会として位置付けられたが、日本選手団として参加はしなかった。

日本勢が初めて参加したのは、80年にノルウェーのヤイロで開かれた第2回大会。残念ながらメダルは獲得できなかった。88年のインスブルック大会（オーストリア）で日本は、アルペンスキーで銅メダル2個を獲得し、冬季パラリンピックでの初メダルとなった。

欧州以外で初めて開催された98年の長野大会で、日本は過去最多となる金12、銀16、銅13の合計41個のメダルを手にしている。前回22年の北京大会では金4、銀1、銅2の計7個を獲得した。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの日本選手は、全6競技に、冬の海外の大会では史上最多となる44人の選手が出場する。

過去の冬季パラリンピックでの日本のメダル獲得数

開催都市 金 銀 銅 2026 ミラノ・コルティナ（メダリスト一覧） 0 3 1 2022 北京（メダリスト一覧） 4 1 2 2018 平昌 3 4 3 2014 ソチ 3 1 2 2010 バンクーバー 3 3 5 2006 トリノ 2 5 2 2002 ソルトレイクシティー 0 0 3 1998 長野 12 16 13 1994 リレハンメル 0 3 3 1992 アルベールビル 0 0 2 1988 インスブルック 0 0 2 1984 インスブルック 0 0 0 1980 ヤイロ 0 0 0 1976 エーンヒェルツヴィーク 不参加

バナー写真：ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのメダル（新華社／共同通信イメージズ）