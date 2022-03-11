北京パラリンピック第8日の3月11日、アルペンスキー女子大回転（座位）で村岡桃佳が金メダルを獲得した。村岡は今大会で金3つ、銀1つを獲得した。

北京パラリンピック 日本人メダリスト一覧

■ =金 ■ =銀 ■ =銅

3月11日

■ 金 村岡桃佳 / アルペンスキー女子大回転（座位）

今大会5種目出場する村岡、これまでの4種目で金3つ、銀1つを獲得した。大回転は平昌大会からの連覇。冬季パラリンピックでは日本勢で単独最多となる個人通算４個目の金メダルとなった。

3月7日

■ 銀 村岡桃佳 / アルペンスキー女子スーパー複合（座位）

前半のスーパー大回転では首位に立ったが、後半で順位を落とした。今大会3つめのメダルだが、3日連続の金メダルはならなかった。

■ 金 川除大輝 / クロスカントリースキー男子20キロクラシカル（立位）

17歳で出場した平昌大会は9位で、あと一歩入賞に及ばず。フォーム改造などに取り込み一気に金メダルをつかんだ。

3月6日

■ 銅 森井大輝 / アルペンスキー男子スーパー大回転（座位）

滑降に続き銅メダル。絶妙なターンでスピードに乗り、途中までは1位を上回るタイムだったが、最後の緩斜面で伸び悩んだ。

■ 金 村岡桃佳 / アルペンスキー女子スーパー大回転（座位）

3月5日

■ 銅 森井大輝 / アルペンスキー男子滑降（座位）

2002年ソルトレークシティ大会から6大会連続出場、41歳のベテラン。序盤から転倒する選手が続出する難コースを、丁寧にライン取りしつつ果敢に攻めた。トリノ大会から5大会連続でのメダル獲得の偉業を成し遂げたが、これまで1度も金メダルは取っていない。今大会、全5種目にエントリーしており、残り4種目での悲願達成を！

■ 金 村岡桃佳 / アルペンスキー女子滑降（座位）

22021年の夏季東京パラリンピックにも陸上競技で出場し、そこからスキー競技の調整に費やすことができたのは約半年だったが、初戦で金メダルを獲得してはずみをつけた。2018年平昌大会で大回転の金を含む5個のメダルを獲得し、今大会で日本選手団の旗手を務めた。

バナー写真 : 2大会連続メダルを獲得した村岡桃佳（ロイター）