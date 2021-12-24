開催には賛否両論ありながらも、始まってみれば多くの人がテレビの前にかじりついて応援した東京五輪・パラリンピック。笹川スポーツ財団が実施したスポーツ重大ニュースアンケートのトップ10のうち6項目はオリパラ関連だった。でも、トップはやっぱり大谷翔平選手の活躍！

年明け間もなく首都圏に緊急事態宣言が発出され、スポーツイベント・大会は相次いで中止や延期、無観客開催に追い込まれた。史上初の1年延期で開催された東京五輪・パラリンピックも無観客開催となり、スポーツにとっては受難の年。それでも、閉塞した日常を打ち破り、興奮と感動をもたらしたのもスポーツ。

笹川スポーツ財団が2021年12月に実施したウエブアンケートで、今年のスポーツ重大ニュースを聞いたところ、トップは大リーグ大谷翔平選手の活躍。トップ10のうち6項目は東京五輪・パラリンピック関連だった。

活躍したスポーツ選手として選ばれたのは、五輪では卓球の伊藤美誠選手、パラリンピックでは2大会ぶり3度目の金メダルを獲得した車いすテニスの国枝慎吾選手。五輪・パラリンピック以外では大谷翔平選手が選ばれた。

スポーツ10大ニュース

1 【大リーグ】大谷翔平ア・リーグMVP / 球宴で史上初の二刀流出場など 2 【東京2020】卓球混合ダブルス水谷隼・伊藤美誠ペアが日本卓球史上初の金メダル 3 【ゴルフ】マスターズ、松山英樹が日本人初のメジャー制覇 4 【コロナ】スポーツイベント・大会が中止・延期・無観客に追い込まれる 5 【競泳】池江璃花子が白血病から復活、競泳日本選手権4冠、東京五輪出場 6 【東京2020】コロナで五輪史上初の無観客開催 7 【東京2020】東京五輪・パラリンピック、1年延期で開催 8 【東京2020】柔道・阿部一二三・詩が史上初の兄妹同日金メダル 9 【東京2020】女子バスケットボール、日本代表が史上初の銀メダル 10 【東京2020】車いすテニス、国枝慎吾が2大会ぶり3度目の金メダル

出所 : 笹川スポーツ財団

五輪で活躍した選手

1 伊藤美誠（卓球） 2 水谷隼（卓球） 3 橋本大輝（体操） 4 堀米雄斗（スケートボード） 5 ソフトボール日本代表 6 バスケットボール女子日本代表 7 阿部詩（柔道） 8 阿部一二三（柔道） 9 大橋悠依（競泳） 10 池江璃花子（競泳）

出所 : 笹川スポーツ財団

パラリンピックで活躍した選手

1 国枝慎吾（車いすテニス） 2 車いすバスケットボール男子日本代表 3 杉村英孝（ボッチャ） 4 上地結衣（車いすテニス） 5 車いすラグビー日本代表 6 木村敬一（競泳） 7 鈴木孝幸（競泳） 8 杉浦佳子（自転車） 9 道下美里（陸上） 10 河本圭亮 高橋和樹 田中恵子（ボッチャ）

出所 : 笹川スポーツ財団

オリンピック・パラリンピック以外で活躍した選手

1 大谷翔平（野球） 2 羽生結弦（フィギュアスケート） 3 宇野昌磨（フィギュアスケート） 4 松山英樹（ゴルフ） 5 鍵山優真（フィギュアスケート） 6 坂本花織（フィギュアスケート） 7 大坂なおみ（テニス） 8 照ノ富士（大相撲） 9 八村塁（バスケットボール） 10 山本由伸（野球）

出所 : 笹川スポーツ財団

アンケート調査は12月10日～19日にウェブ上で実施。投票総数2376票を集計した。

バナー写真 : 車いすテニス国枝慎吾選手（ロイター）