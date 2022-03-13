北京冬季パラリンピックは3月13日、閉会式が行われ、冬のパラスポーツの祭典が幕を下ろした。日本勢は、4つの競技に29人の選手が出場し、金4／銀1／銅2の計7個のメダルを獲得。アルペンスキーでは女子の村岡桃佳が金3、銀1、男子の森井大輝が銅2、クロスカントリースキーでは男子の川除大輝が金に輝いた。日本は金メダルの数で、9番目だった。

現在のような冬季パラリンピック大会は、1976年にスウェーデンのエーンヒェルツヴィークで開催されたのが始まり。障害者スキーの国際大会が、後になって第1回大会として位置付けられたが、日本選手団として参加はしなかった。

日本勢が初めて参加したのは、80年にノルウェーのヤイロで開かれた第2回大会。残念ながらメダルは獲得できなかった。88年のインスブルック大会（オーストリア）で日本は、アルペンスキーで銅メダル2個を獲得し、冬季パラリンピックでの初メダルとなった。

欧州以外で初めて開催された98年の長野大会で、日本は過去最多となる金12、銀16、銅13の合計41個のメダルを手にしている。

過去の冬季パラリンピックでの日本のメダル獲得数

開催都市 金 銀 銅 2022 北京 (メダリスト一覧) 4 1 2 2018 平昌 3 4 3 2014 ソチ 3 1 2 2010 バンクーバー 3 3 5 2006 トリノ 2 5 2 2002 ソルトレイクシティー 0 0 3 1998 長野 12 16 13 1994 リレハンメル 0 3 3 1992 アルベールビル 0 0 2 1988 インスブルック 0 0 2 1984 インスブルック 0 0 0 1980 ヤイロ 0 0 0 1976 エーンヒェルツヴィーク 不参加

バナー写真：北京パラリンピックのメダル。北京五輪と同じデザインが採用されているが、冬季パラリンピックは、前面の中央に国際パラリンピック委員会（IPC）のロゴ、その周りに英語と点字で「Beijing 2022 Paralympic Winter Games」と刻まれている（ロイター）