北京冬季パラリンピックは3月13日、閉会式が行われ、冬のパラスポーツの祭典が幕を下ろした。日本勢は、4つの競技に29人の選手が出場し、金4／銀1／銅2の計7個のメダルを獲得。アルペンスキーでは女子の村岡桃佳が金3、銀1、男子の森井大輝が銅2、クロスカントリースキーでは男子の川除大輝が金に輝いた。日本は金メダルの数で、9番目だった。
現在のような冬季パラリンピック大会は、1976年にスウェーデンのエーンヒェルツヴィークで開催されたのが始まり。障害者スキーの国際大会が、後になって第1回大会として位置付けられたが、日本選手団として参加はしなかった。
日本勢が初めて参加したのは、80年にノルウェーのヤイロで開かれた第2回大会。残念ながらメダルは獲得できなかった。88年のインスブルック大会（オーストリア）で日本は、アルペンスキーで銅メダル2個を獲得し、冬季パラリンピックでの初メダルとなった。
欧州以外で初めて開催された98年の長野大会で、日本は過去最多となる金12、銀16、銅13の合計41個のメダルを手にしている。
過去の冬季パラリンピックでの日本のメダル獲得数
|開催都市
|金
|銀
|銅
|2022 北京 (メダリスト一覧)
|4
|1
|2
|2018 平昌
|3
|4
|3
|2014 ソチ
|3
|1
|2
|2010 バンクーバー
|3
|3
|5
|2006 トリノ
|2
|5
|2
|2002 ソルトレイクシティー
|0
|0
|3
|1998 長野
|12
|16
|13
|1994 リレハンメル
|0
|3
|3
|1992 アルベールビル
|0
|0
|2
|1988 インスブルック
|0
|0
|2
|1984 インスブルック
|0
|0
|0
|1980 ヤイロ
|0
|0
|0
|1976 エーンヒェルツヴィーク
|不参加
バナー写真：北京パラリンピックのメダル。北京五輪と同じデザインが採用されているが、冬季パラリンピックは、前面の中央に国際パラリンピック委員会（IPC）のロゴ、その周りに英語と点字で「Beijing 2022 Paralympic Winter Games」と刻まれている（ロイター）