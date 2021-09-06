東京2020パラリンピックが閉幕した。新型コロナ感染拡大の影響で開催が1年延期され、東京に緊急事態宣言が出る中で全ての会場が無観客になるなど、異例尽くしの大会だった。それでも日本のメダル獲得数は金13、銀15、銅23の計51個。過去最多だった2004年アテネ大会に次ぐ、2番目となるメダルを獲得した。パラリンピックでの日本勢の健闘をたたえたい！
夏季パラリンピック大会が初めて開催されたのは1960年のローマ大会（日本は不参加）。ただ、「パラリンピック」の名称を初めて使ったのは、第2回の1964年東京大会だった。その時は、21カ国、378人の選手が参加し、わずか9競技だった。当初はリハビリテーションの延長的な色彩が強かったが、回を重ねるにつれて競技性の高いスポーツ大会へと進化し、参加国、参加選手、競技数も増加。2016年のリオデジャネイロ大会は159カ国・地域から4333選手が参加した。
日本は2004年のアテネ大会で金17個を含む52個のメダルを獲得。しかし、08年の北京大会ではほぼ半減の27個となり、直近のリオ大会では金メダルがゼロだった。アテネ大会以降、世界の競技レベルが急激に上がり、自己ベストや日本新記録を出しても、メダルには届かないようになってきているためだ。
果たして、東京大会は自国開催のメリットを生かせるか？
過去の夏季パラリンピックでの日本のメダル獲得数
|開催都市
|金
|銀
|銅
|2020 東京（メダリスト一覧）
|
13
|15
|23
|2016 リオデジャネイロ
|0
|10
|14
|2012 ロンドン
|5
|5
|6
|2008 北京
|5
|14
|8
|2004 アテネ
|17
|15
|20
|2000 シドニー
|13
|17
|11
|1996 アトランタ
|14
|10
|13
|1992 バルセロナ
|8
|7
|15
|1988 ソウル
|17
|12
|17
|1984 ニューヨーク / ストークマンデビル
|9
|7
|8
|1980 アーネム
|9
|10
|7
|1976 トロント
|10
|6
|3
|1972 ハイデルベルグ
|4
|5
|3
|1968 テルアビブ
|2
|2
|8
|1964 東京
|1
|5
|4
|1960 ローマ
|不参加
バナー写真 : 時事 東京パラリンピックのメダル。視覚障害者が手で触れて分かるように、側面に小さなくぼみが施されている