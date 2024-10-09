石破茂内閣発足直後の支持率は、岸田文雄前政権の最終盤に比べ、大幅な伸びを示した。10月8日までに結果を報じた国内の主要な報道機関6社のうち、4社で50％を上回った。石破首相は9日に衆議院を解散し、15日公示、27日投開票という最短コースの総選挙を選択。ただ、発足直後としては低調さが目立っている。
3社が岸田政権の2倍以上
各調査は石破氏が首相に選出された1日以降に実施。支持率の最高値は産経新聞の53.3％、最低は朝日新聞と毎日新聞の46％だった。50％を超えたのは読売新聞、共同通信、日経新聞、産経の4社。
岸田前政権の最終支持率は各社とも2割台だった。前政権末期の支持率に比べ、石破政権の支持率が倍増以上になったのは、読売、朝日、産経の3社。
●マスコミ各社調査の内閣支持率（岸田内閣を除き発足直後）
|石破
|岸田（最終）
|岸田（発足直後）
|菅
|第2次安倍
|読売新聞
|51%
|25%
|56%
|74%
|65%
|朝日新聞
|46%
|23%
|45%
|65%
|59%
|共同通信
|50.7%
|26.1%
|55.7%
|66.4%
|62.0%
|日経新聞
|51%
|27%
|59%
|74%
|62%
|毎日新聞
|46%
|29%
|49%
|64%
|52%
|産経新聞
|53.3%
|25.7%
|63.2%
|調査なし
|55.0%
※調査日順。石破内閣に関する調査は、毎日は個人用スマートフォンを使ったネット調査。他は無作為に固定電話と携帯電話にかけるRDD方式。過去の調査は今回と方法が異なる場合がある。質問は各社ごとに異なる。
岸田前首相は8月に自らが退くことを示した際、「自民党が変わる姿を国民に示すことが必要だ。最も分かりやすい最初の一歩は私が身を引くことだ」と述べた。自民党は新たなリーダー選定を支持率アップにつなげるという、当初の目的を一定程度果たした格好だ。
発足直後では「最低」「ワースト2」
ただ、2012年末の自公政権再登板以降で見ると、石破政権は朝日を除く5社で発足直後としての最低を示し、日経は「02年以降の比較可能な記録で最低」と報じた。朝日も「現行の方法で調査を始めた01年以降では、岸田政権に次ぐワースト2」とした。
石破首相は9日、衆院を解散。衆院選は自民党の派閥裏金事件を受け、政治の信頼回復が最大の争点と指摘されている。
バナー写真：衆院本会議で行われた所信表明演説で笑顔を見せる石破首相＝2024年10月4日午後、国会内（時事）