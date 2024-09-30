石破茂新総裁の下での新執行部が9月30日発足した。
年齢は2024年9月30日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。
【最高顧問】麻生太郎 麻生派
あそう たろう 84歳 / 衆・福岡 / 当選14回
- 外相、党幹事長、首相、財務相、副首相
- 祖父は吉田茂元首相、妻は鈴木俊一総務会長の姉（故・鈴木善幸首相の娘）
- 1976年のモントリオール五輪にクレー射撃で出場
【副総裁】菅義偉 無派閥
すが よしひで 75歳 / 衆・神奈川 / 当選9回
- 横浜市議、第1次安倍内閣総務相。総務相、官房長官、首相
- 第2次安倍政権での官房長官在職2822日は歴代最長
【幹事長】森山裕 旧・森山派
もりやま ひろし 79歳 / 衆・鹿児島 / 参院で当選1回、衆院7回
- 鹿児島市議（7期）。財務副大臣、農林水産相、党選対委員長、総務会長
【総務会長】鈴木俊一 麻生派
すずき しゅんいち 71歳 / 自民 / 衆・岩手 / 当選10回
- 全国漁業協同組合勤務、衆議院秘書。環境相、東京五輪・パラリンピック担当相、自民党総務会長、財務相
- 父は元首相の鈴木善幸、姉は麻生太郎最高顧問の妻
【政調会長】小野寺五典 旧岸田派
おのでら いつのり 64歳 / 衆・宮城 / 当選8回
- 宮城県職員、松下政経塾研究員。防衛相、衆院予算委員長
【選対委員長】 小泉進次郎 無派閥
こいずみ しんじろう 43歳 / 衆・神奈川 / 当選5回
- 父・小泉純一郎秘書。党青年局長、環境相
- 総裁選に出馬し、第1回目の投票で集めた国会議員票は75票で最も多かった
バナー写真 : 左から小泉選対委員長、鈴木総務会長、石破総裁、森山幹事長、小野寺政調会長（時事）