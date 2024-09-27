「最後の挑戦」として挑んだ5回目の総裁選で、ついに首相の座を手にした石破茂氏。その人となりを紹介。

慶応大学卒業後三井銀行入行。鳥取県知事、自治相などを歴任した父・二朗氏の死後、政界入りを目指し旧田中派の事務局に勤務。1986年衆院選に自民党公認で出馬、当時としては全国最年少の29歳で初当選した。

93年に自民党を離党し新進党・新生党に加わるが、97年自民党に復党。

政策通として知られ、特に安全保障分野や地方創生に詳しい。国民的な人気は安定して高く、各種の世論調査で「次期総裁にふさわしい人」の上位の常連だが、党内基盤が弱い。2012年総裁選では全国の党員票の比重が高い1回目の投票でトップに立ちながら、国会議員による決選投票で安倍晋三氏に逆転された。前回の21年総裁選は出馬断念を余儀なくされ、河野太郎氏の支持に回った。

「政治生活の集大成」「最後の戦い」と位置付けた5度目の総裁選挑戦で、「首相」の座を手にした。

70年代のアイドルグループ・キャンディーズの熱烈なファンでカラオケでは歌詞のテロップを見ずに3番まで歌えるという。鉄道マニアとして知られ、戦闘機や軍艦のプラモデル作りが趣味。22年には地域活性化の起爆剤にしたいと「ラーメン文化振興議員連盟」を設立し、会長に就任。地方遊説のたびにご当地ラーメンを食べ歩く。

ファーストレディとなる佳子夫人は慶応大学の同級生。明るく飾らない人柄で、地元の支援者から信頼される。

生年月日 / 年齢： 1957年2月4日 / 67歳

1957年2月4日 / 67歳 出身： 鳥取県八頭郡八頭町

鳥取県八頭郡八頭町 学歴： 慶応大学法学部

慶応大学法学部 国政以前： 三井銀行

三井銀行 選挙区 / 当選回数： 鳥取1区 / 12回

鳥取1区 / 12回 派閥： 石破派→21年に他派との掛け持ち可能な議員グルーブに移行

石破派→21年に他派との掛け持ち可能な議員グルーブに移行 主な党要職・閣僚経験：防衛庁長官、防衛相、農林水産相、党政調会長、党幹事長、地方創生・国家戦略特別区域担当相

〈石破氏の推薦人〉

無派閥 / 泉田裕彦（比例北陸信越）小里泰弘（比例九州）、橘慶一郎（富山3）、村上誠一郎（愛媛2）、保岡宏武（比例九州）、藤井一博（参院比例）

/ 泉田裕彦（比例北陸信越）小里泰弘（比例九州）、橘慶一郎（富山3）、村上誠一郎（愛媛2）、保岡宏武（比例九州）、藤井一博（参院比例） 無派閥・旧石破派 / 赤沢亮正（鳥取2）、門山宏哲（比例南関東）、平将明（東京4）田所嘉徳（比例北関東）冨樫博之（秋田1）、八木哲也（愛知11）、舞立昇治（参院鳥取・島根）

/ 赤沢亮正（鳥取2）、門山宏哲（比例南関東）、平将明（東京4）田所嘉徳（比例北関東）冨樫博之（秋田1）、八木哲也（愛知11）、舞立昇治（参院鳥取・島根） 旧麻生派 / 岩屋毅（大分3）―24年1月に派閥離脱表明

/ 岩屋毅（大分3）―24年1月に派閥離脱表明 旧茂木派 / 青木一彦（参院鳥取・島根）

/ 青木一彦（参院鳥取・島根） 旧森山派 / 山田俊男（比例）―24年1月に派閥離脱表明

/ 山田俊男（比例）―24年1月に派閥離脱表明 旧二階派 / 伊東良孝（北海道7）、谷公一（兵庫5）、長島昭久（比例東京）、細野豪志（静岡5）

バナー写真 : 2018年8月、地元の鳥取で開催した「石破しげる君を囲む会」で。左は、ファーストレディとなる佳子夫人（上森清二 / 共同通信イメージズ）