ギリシャの国民投票（2015年7月）で欧州連合（EU）が求めた財政緊縮策が拒否され、一気にEU危機が高まった。その根幹は政治統合よりも、EUとその前身の欧州共同体（EC）が進めてきた通貨統合だ。半世紀にわたる通貨統合の歩みやその背景、さらには単一通貨ユーロ誕生後の出来事を年表でたどる。

通貨統合・ユーロ関連 欧州統合全般、欧州情勢、域外国の動き 1967年 7月 ブリュッセル合併条約調印、欧州共同体（EC）発足 1968年 5月 パリで「五月革命」 8月 チェコスロバキアで「プラハの春」弾圧 1970年 10月 経済通貨統合の段階的達成をうたう「ウェルナー・プラン」が欧州理事会に提出される 1972年 4月 ニクソンショック後の為替市場不安定化を受け、EC縮小為替変動制度（「トンネルの中のヘビ」）がスタート 1973年 1月 アイルランド、デンマーク、英国がEC加盟(9カ国に) 3月 EC加盟国通貨の対ドル共同変動相場制(「トンネルを出たヘビ」)導入 1975年 6月 ギリシャ、EC加盟申請／英国、国民投票でEC残留支持 11月 初の先進6カ国（G6)首脳会議、ランブイエ(フランス)で開催 1979年 3月 EC8カ国で欧州通貨制度（EMS）(*1)発足（英国は不参加） 1981年 1月 ギリシャ、EC加盟(10カ国に) 1986年 1月 スペイン、ポルトガル、EC加盟(12か国に) 2月 EC12カ国が「単一欧州議定書(SEA)」調印 1989年 6月 マドリード欧州理事会、3つの段階を経て経済通貨同盟（EMU）を実現すべきだとする「ドロール報告書」承認、90年7月1日からの第1段階実施決定 11月 「ベルリンの壁」崩壊 12月 ストラスブール欧州理事会、通貨統合の道筋を討議する政府間会議の開始で合意 ブッシュ、ゴルバチョフ両大統領がマルタで東西冷戦の終結を宣言 1990年 7月 EMU第1段階(*2)開始 8月 イラクがクウェート侵攻、湾岸危機勃発 10月 英ポンドが為替相場メカニズム（ERM）(*3)に参加 東西ドイツ統一 11月 全欧安保協力会議（CSCE）首脳会議が、欧州内の対立・分断の終焉を宣言する「パリ憲章」採択／サッチャー英首相が辞任 12月 ローマ欧州理事会で、EMUに関する政府間会議と政治統合に関する政府間会議がスタート 1991年 1月 湾岸戦争勃発(2月末まで) 6月 ユーロスラビアで内戦勃発、スロベニア、クロアチアが独立 7月 EC、日本との「日本・EC共同宣言」(ハーグ宣言)採択／ワルシャワ条約機構(WTO)解散／日・EC自動車合意 12月 欧州理事会、欧州連合条約(マーストリヒト条約)の締結で合意／ソ連崩壊、独立国家共同体（CIS）創設 1992年 2月 EC12カ国、マーストリヒト条約調印 9月 英ポンドが暴落し、ERMから離脱。欧州通貨危機(*4) 1993年 5月 デンマーク、2回目の国民投票でマーストリヒト条約批准賛成 8月 欧州通貨危機でEC財務相理事会・中央銀行総裁会議がERMの変動幅を上下15％に拡大決定 10月 ブリュッセル特別欧州理事会、94年1月からのEMU第2段階(*5)開始決定 11月 マーストリヒト条約発効、欧州連合(EU)創設 1994年 1月 EMU第2段階開始／欧州中央銀行（ECB）の前身となる欧州通貨機構（EMI）が創設 4月 GATTウルグアイ・ラウンドの最終文書、モロッコ・マラケシュで署名式 1995年 1月 オーストリア、スウェーデン、フィンランドがEU加盟(15カ国に） 12月 マドリード欧州理事会、99年1月から単一通貨ユーロの導入決定 旧ユーゴスラビアに関するデイトン和平合意、パリで調印 1996年 3月 第1回アジア欧州会合(ASEM)開催(バンコク) 1997年 12月 気候変動枠組条約締約国会議(COP3)で京都議定書採択 1998年 3月 ギリシャの通貨ドラクマ、ERMに参加 1998年 5月 ブリッセル首脳級特別理事会、EMU参加11カ国(フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、アイルランド、ポルトガル、フィンランド、オーストリア)を正式決定 6月 ECBが設立(フランクフルト)、初代総裁にオランダのドイセンベルク氏 12月 財務相理事会、ユーロ参加国の為替相場固定 1999年 1月 EMU第3段階(*6)開始、11カ国がユーロ導入 3月 NATO軍、ユーゴスラビア・コソボ紛争でユーゴ空爆開始(6月まで) 2000年 6月 フェイラ欧州理事会、ギリシャのEMU参加承認 9月 デンマーク、国民投票でユーロ導入否決 2001年 1月 ギリシャがユーロ導入（12カ国目） 2月 EU15カ国、ニース条約調印 9月 米中枢同時テロ（9.11）が発生 2002年 1月 ユーロ現金流通開始 2月 ユーロ流通の過渡期間終了。導入国ではユーロが唯一の法定通貨に 2003年 3月 米英軍がイラク攻撃 9月 スウェーデン、国民投票でユーロ導入否決 11月 ECB総裁にフランスのトリシェ氏就任 2004年 5月 キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロベニア、スロバキアの10カ国がEU加盟(25カ国に) 10月 EU25カ国が欧州憲法条約調印 2005年 5月 仏、国民投票で欧州憲法条約否決 6月 オランダ、国民投票で欧州憲法条約否決 7月 英ロンドンで同時爆破テロ 2007年 1月 スロベニアがユーロ導入(13カ国目) ブルガリア、ルーマニアがEU加盟(27カ国に) 10月 リスボン非公式欧州理事会、「新基本条約(リスボン条約)」採択 12月 リスボン欧州理事会、リスボン条約調印 2008年 1月 キプロス、マルタがユーロ導入(ユーロ圏は15カ国に) 9月 米投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻、世界金融危機 2009年 1月 スロバキアがユーロ導入(16カ国目) 2010年 5月 債務危機が発生したギリシャに、EU／IMFが第1次支援融資(1100億ユーロ) 11月 EU／IMFがアイルランドに総額850億ユーロの支援融資決定 2011年 1月 エストニアがユーロ導入（17か国目） チュニジア「ジャスミン革命」で長期独裁政権崩壊。「アラブの春」の先駆けに 5月 ポルトガルにEU／IMFが総額780億ユーロの支援融資決定 7月 欧州安定メカニズム（ESM）(*7)設立条約に調印 2012年 3月 ギリシャに対し、EU/IMFが第2次支援融資決定(総額1200億ユーロ) 9月 ドラギECB総裁、重債務国の国債を流通市場で無制限に購入する方針を発表 2013年 3月 EU／IMFがキプロスに支援融資（総額100億ユーロ） 7月 クロアチアがEU加盟（28か国に） 2014年 1月 ラトビアがユーロ導入（18か国目） 2015年 1月 リトアニアがユーロ導入（19か国目） 3月 ECB、量的金融緩和を開始 6月 EU/IMFのギリシャ向け支援プログラムが失効 7月 ギリシャの対ＩＭＦ債務（15億ユーロ）、延滞に ギリシャ、国民投票でEUの緊縮策を拒否

文・表：村上 直久（編集部）

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