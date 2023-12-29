野球の世界大会WBCで日本代表が3大会ぶりに優勝。世界陸上女子やり投げで北口榛花が金メダル獲得。米大リーグ・大谷翔平がア・リーグで2度目のMVP（最優秀選手）受賞など、2023年の主なスポーツニュースを振り返る。

野球のWBCで侍ジャパンV

野球の国際大会、第5回「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）は3月に日本、台湾、米国を会場に行われ、栗山英樹監督率いる日本が3大会ぶり3度目の優勝を果たした。米国との決勝戦では、3対2で接戦を制した。投打に活躍した大谷翔平（エンゼルス）が大会MVPに選ばれた。大会中、日系のラーズ・ヌートバー（カージナルス）が持ち込んだ「ペッパーミル・パフォーマンス」がチーム内に広まり、話題を集めた。

サッカー：Jリーグ発足30年

サッカーJリーグは5月15日、発足30年を迎えた。1993年に10クラブでスタートしたリーグは、今やJ1からJ3の60クラブに増え、この間日本代表のレベルも格段に上がった。アジアのクラブ王者を決めるAFCチャンピオンズリーグ2022は5月6日に決勝が行われ、浦和レッズがアル・ヒラル（サウジアラビア）を破って3回目の優勝を果たした。

J1のリーグ戦は、ヴィッセル神戸がクラブ創設29年目で初優勝。MVPには、得点王に輝いた大迫勇也（神戸）が初めて選ばれた。Jリーグカップはアビスパ福岡が優勝し、クラブ史上初のタイトル獲得。天皇杯は12月9日に決勝があり、川崎フロンターレが壮絶なPK戦の末に柏レイソルを破り、3大会ぶり2回目の優勝を果たした。

女子サッカーW杯の第9回大会が7月から8月にかけてオーストラリア、ニュージーランドで開催され、日本代表はグループC1位で決勝トーナメントに進出。ノルウェーに勝利したものの準々決勝でスウェーデンに敗れ、ベスト8で大会を終えた。

やり投げの北口が世界陸上「金」

8月にハンガリー・ブダペストであった世界陸上競技選手権大会で、女子やり投げの北口榛花（JAL）が優勝した。決勝の最終投てきで66メートル73の大投てきを見せ、日本の陸上女子フィールド種目で五輪・世界選手権を通して史上初となる金メダル獲得となった。北口は昨年のオレゴン大会では3位で、2大会連続のメダル獲得。7月には今季世界最高の67メートル04（日本新）を投げ、世界ランキング1位となっていた。

大谷、ホームラン王と2度目のMVPに

大リーグ、エンゼルスの大谷翔平は今季、8月9日のジャイアンツ戦で10勝目を挙げ、2年連続で「2桁勝利、2桁本塁打」を達成した。2年連続での達成は大リーグ史上初の快挙。本塁打は最終的に44本を打ち、大リーグで日本人初めての本塁打王（ア・リーグ）を獲得した。また、ア・リーグで2度目のMVP（最優秀選手）を満票で受賞。12月には10年7億ドル（約1015億円）の史上最高額で、ナ・リーグのドジャースへの移籍が決まった。

大谷は8月下旬、試合中に右肘の違和感を訴え、靱帯（じんたい）損傷が判明。その後も打者として出場を続けたが、9月4日に右わき腹を痛めてからは欠場した。19日にはロサンゼルス市内の病院で、自身2度目となる右肘の手術を受けた。本人はSNSで「無事成功した」としている。

虎党歓喜！阪神が38年ぶりの日本一

日本のプロ野球は今季、セ・リーグは阪神タイガースが18年ぶりに優勝。パ・リーグはオリックス・バファローズが3連覇を果たした。日本シリーズは阪神が4勝3敗で制し、38年ぶりの日本一に輝いた。シーズンMVPは、セが村上頌樹投手（阪神、新人王と同時受賞）、パは山本由伸投手（オリックス）が選ばれた。

プロ7年目、25歳の山本は今季、防御率1.21（キャリアハイ）で16勝6敗。9月9日のロッテ戦で、戦後初の2年連続ノーヒットノーランを達成した。MVPと沢村賞も3年連続で受賞。シーズン終了後にはポスティングシステムを使っての大リーグ・ドジャースへの移籍が決まった。

ラグビーＷ杯：日本は決勝T進出ならず

9月から10月にかけてフランスで開催されたラグビーのワールドカップ（W杯）。日本はプールDを2勝2敗で追え、決勝トーナメント進出はならなかった。第1戦のチリに42－12で勝利し、次戦のイングランドに12－34で敗北。サモアには28－22で競り勝ったが、最終戦のアルゼンチンに27－39で敗れた。

世界体操で橋本が個人総合2連覇

ベルギーで10月に行われた世界体操選手権で、男子の橋本大輝（順天堂大）が個人総合2連覇を達成。種目別の鉄棒でも、初の金メダルを獲得した。男子団体では日本が中国、米国を抑えて、8年ぶりに優勝した。

ボクシング: 井上尚弥が4階級制覇

プロボクシングの井上尚弥（30）＝大橋ジム＝は1月、保持していた世界4団体のバンタム級王座を返上し、スーパーバンタム級への転向を発表。7月25日に有明アリーナで同級のWBC・WBO世界統一王者スティーブン・フルトンに挑戦し、8回TKO勝ちをおさめた。これでライトフライ級、スーパーフライ級、バンタム級と合わせて世界で4階級を制覇した。また、12月26日にはスーパーバンタム級のWBA、IBF王者のマーロン・タパレス＝フィリピン＝に10回KO勝ちし、史上2人目となる2階級での4団体統一王者となった。

車いすテニス：小田がウインブルドン初V

車いすテニスの小田凱人（17）＝東海理化＝は、6月の全仏オープン男子シングルスで初優勝、史上最年少で世界ランキング1位となった。7月のウインブルドン選手権（全英）でも優勝し、2大会連続で四大大会を制覇した。

同競技の東京パラリンピック金メダリスト、国枝慎吾は1月、世界ランキング1位のまま引退を発表。3月に国民栄誉賞を受賞した。

大相撲：11月場所は大関・霧島が優勝

大相撲は一人横綱の照ノ富士（伊勢ヶ浜部屋）が膝の悪化で昨年11月場所から3場所連続の全休。復帰した5月場所では、14勝1敗で8回目となる幕内優勝を果たした。しかし、7月場所で2日目、3日目と連敗して4日目以降休場。9月場所、11月場所のいずれも全休となった。

3月場所で初優勝を果たした霧馬山（陸奥部屋）は5月場所を11勝して終え、大関に昇進。しこ名も師匠のものを受け継いで「霧島」と改名した。しかし、7月場所はけがで初日から3日目まで休場する異例の事態に。11月場所は13勝2敗で、2度目の優勝を果たした。

3月場所で一時優勝争いを演じた豊昇龍（立浪部屋）は7月場所に初優勝し、大関に昇進。しかし、9月場所は8勝7敗、11月場所も10勝5敗に終わった。

中国・杭州でアジア大会

第19回のアジア競技大会が9月から10月にかけ、中国・杭州で開かれた。日本は金メダル52、銀メダル67、銅メダル69の、合わせて188のメダルを獲得。前回2018年のジャカルタ大会より金メダルは23減少し、特に競泳陣が苦戦するなど課題を残した。次回の26年大会は愛知県・名古屋市で開催される。

違法薬物事件で日大アメフトに激震

日本大学アメリカンフットボール部の学生寮（東京都世田谷区）で8月、大麻の植物片と覚醒剤の成分を含む錠剤が見つかり、11月末までに部員3人が覚せい剤取締法違反、麻薬特例法違反などで逮捕、部員1人が書類送検された。起訴された部員の12月の初公判で、部員は起訴内容を認め、大麻を使用していたのは部内で「10人程度だった」と述べた。日大は12月15日、臨時の理事会を開き同部の廃部を決めた。

バナー写真：レンジャーズ戦の1回に42号ソロ本塁打を放ち、ベンチでチームメートに迎えられるエンゼルスの大谷翔平＝2023年8月16日、米アーリントン（時事）