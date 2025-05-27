初代『ドラゴンクエスト』発売

1986（昭和61）年 家庭用ゲーム機向けロール・プレーイング・ゲーム『ドラゴンクエスト』がエニックス（現スクウェア・エニックス）から任天堂のゲーム機「ファミリーコンピュータ」用ソフトとして発売。

翌87年の「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」と合わせて約390万本の大ヒットとなり、88年には「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が約380万本の売り上げを記録。発売前日にはユーザーが家電量販店に徹夜で並ぶほどのブームとなり、ファミコンの普及をけん引するソフトとなった。

ドラクエはゲーム機のモデルチェンジや携帯ゲーム機の登場などに対応して機能、画質、音楽などを進化させた。全シリーズの世界累計出荷・ダウンロード販売数は9400万本を超える（2024年12月末時点）。

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バナー写真：「ドラゴンクエスト」（初代）ゲームカセットのパッケージ（2016年に発売30年を記念して東京・渋谷で開催されたイベント「ドラゴンクエストミュージアム」を取材した際に、編集部撮影）