木登り大好きのおてんばちゃん

1986（昭和61）年 上野動物園のジャイアントパンダ オスのフェイフェイとメスのホアンホアンの間に人工授精の赤ちゃん誕生！ ホアンホアンは85年にも出産したが、その時は赤ちゃんはわずか43時間ほどで圧死してしまったため、2度目の出産を日本中が待望していた。

赤ちゃんは無事にすくすく成長。半年後の12月、公募で「トントン（童童）」と命名された。トントンは木登り大好き、活発でヤンチャな男の子と思われていたが、4歳になって実は女の子だったと判明。92年に中国からやってきたオスのリンリンとの繁殖が期待されたが、実現しないままトントンは2000年に上野で死亡した。

他にも過去の6月1日にはこんな出来事が…

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バナー写真：大勢の見物客にしり込みする赤ちゃんパンダのトントンの背中を押すホアンホアン＝1986年12月17日、東京・台東区の上野動物園（時事）