米国とイランの対立に着地点が見えない。10月1日にはウォール・ストリート・ジャーナルが、米原子力空母セオドア・ルーズベルトが中東に増派され、空母3隻体制でイランに圧力をかけると報じるなど、米国の中間選挙を前にきわどい駆け引きが続いている。

そもそもは米国・イスラエルによる2月28日の攻撃が発端だが、これにイランがホルムズ海峡封鎖で対抗したことで、世界経済を巻き込んだ紛争に発展した。ペルシャ湾内には、一時、日本関連の船舶約40隻を含め、国際海事機関（IMO）の調査で約1500隻が閉じ込められた。

こうした中、サウジアラビア産原油200万バレルを積んだ出光興産子会社のタンカー「出光丸」が4月28日、イラン政府の許可を得てホルムズ海峡を通過し、5月下旬に日本へ帰港した。米国の同盟国である日本タンカーの通過は国際的にも驚きを持って報じられた。

日本政府も出光興産も、金銭の支払いなどの「取引」を否定していた。そこで「なぜ出光丸が？」の謎を解くべく、筆者は9月にイラン大使館を訪ね、ペイマン・セアダット駐日大使（63）にインタビューした。

1953年の「日章丸」が出発点

日本とイランの友好関係は1953年にさかのぼる。第二次大戦後、イランは英国メジャーが管理下に置いていた石油の国有化を宣言。怒った英国は軍艦を出してイランの港を封鎖し、取引しないよう各国を威嚇した。現在の米国同様の行為を英国がやっていたわけだ。

出光興産の創業者、出光佐三（1885～1981年）は紛争中の1953年3月に「日章丸」を極秘に派遣する。同船は英海軍の包囲網をくぐり抜けてイランのアバダーン港に到達し、5月に石油を日本に持ち帰った。「日章丸」「出光」は大国の圧力に屈せず独自の道を貫いた日本の象徴として、イランの人々に記憶されている。大使も2023年の着任以降、「日章丸以来の日本との絆」に度々言及してきた。

大使は今回のインタビューで、「出光丸ホルムズ通過」の舞台裏を初めて明らかにした。イラン大使館はまずペルシャ湾内の日本関連船舶について日本外務省と事前協議し、全タンカーのリストを受け取っていたが、「日章丸以来の歴史があるのだから」とテヘラン（イラン政府）を説得し、「出光丸を最優先に出すように私が提案した」のだという。

大使はさらに、出光丸が愛知県知多市に入港したのを見て感激し、出光佐三の眠る北鎌倉の東慶寺に出向いて参拝したという後日談も語った。「両国の歴史にさらに深い敬意を抱くことができた」

日章丸事件を契機にした日本とイランの友好関係は、1970年代に入っても日本の大型石油プロジェクトなどとして結実している。1979年のイスラム革命で米国がイランと断交した際も、日本政府は米国の圧力に屈せず外交関係を維持する独自路線を貫いた歴史を持つ。

1980年代のイラン・イラク戦争の際には、イラン、イラク双方と外交関係を持つ唯一の主要国として、当時の安倍晋太郎外相が仲介外交を展開した。「核合意」を巡って米国とイランが対立を深めた2019年には、息子の晋三首相がテヘランに飛んで最高指導者ハメネイ師と会談するなど、イランと国際社会の窓口として日本は独自の機能を果たしてきた。

ハメネイ師の遺影抱え 安倍氏親族を訪問

「われわれは安倍晋三氏や、その父のような人々の努力を大切にしなければならない」。大使はインタビューの中で安倍父子の存在の大きさに言及した。さらに2月の攻撃で殺害されたハメネイ師の遺影を携え安倍氏の親族を訪れたことを明かし、「平和を求めて会談したこともある2人のリーダーは、ともにテロによって同じ運命をたどった」と伝えたという（大使は「親族」の名を明かすことを拒んだが、「彼女は泣いていた」と語っていることから、昭恵夫人を指すとみられる）。

1989年に初代最高指導者ホメイニ師が死去した際、日本政府は自民党の重鎮、藤尾正行氏を政府特使として弔問に派遣した。2024年にライシ大統領がヘリコプター事故で急逝した時は、時の岸田文雄首相が駐日イラン大使館を訪れ、弔問の記帳をしている。しかし2月のハメネイ師死去に際しては、高市早苗政権から表立った動きはなかった。

実はインタビューに際し、事前に数項目の質問表を大使館に提出していた。その中に3人のイラン要人の死去に対する日本政府の対応の差をどう受け止めるかの1問を入れたのだが、大使から直前になって、「この質問は控えてほしい」とストップがかかった。

彼はベルギー大使、外務省欧州局長などを歴任した、たたき上げの職業外交官である。質問制限の要請は、ウィーン条約に規定された内政不干渉の原則を守るプロ意識だと感じた。同時に、質問されれば高市政権への不満を口にせざるを得なくなる、という大使の心情が、言葉以上に雄弁に語られているように思えた。

9月にニューヨークで始まった国連総会は、首脳外交の舞台でもある。高市首相もトランプ米大統領だけでなく、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会談を重ねた。この時、イランのペゼシュキアン大統領とも会談していれば、高市外交の懐の深さを示し、日章丸以来の絆を各国にアピールするチャンスだったのでは、と残念に思う。日米同盟堅持とイランとの友好関係が両立し得ることは、日本の歴代政権の行動が示している。

大使は退任後に「ヒバクシャ」の本を執筆予定だという。日本と謙虚に誠実に向き合う大使は、日本にとって貴重な外交資産であり、高市政権が活用しない手はないのではないかと考える。

バナー写真：伊勢湾を航行する出光興産子会社の原油タンカー「IDEMITSU MARU（出光丸）」＝2026年5月25日、愛知県知多市から撮影（時事）