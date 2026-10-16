参院予算委員会は１６日、高市早苗首相と全閣僚が出席し、２日間の総括質疑を開始した。首相は冒頭、簗和生氏が農林水産相を辞任したことについて「申し訳なく思っており、任命責任を重く受け止めている」と陳謝。その上で「内閣が一丸となって重要な課題の一つ一つに答えを出せるよう懸命に取り組む」と述べ、信頼回復に全力を挙げる考えを示した。

首相は「（簗氏を）かばっていたわけではない。説明責任を果たすべきだと考え、本人にそのように促した」と釈明。立憲民主党の辻元清美氏が「今回露呈したのは首相の決断力のなさだ。首相自身の保身だった」と追及したのに対し、首相は「そのようなつもりはなかった」と反論した。

首相は、簗氏の公職選挙法違反疑惑について「個別具体の行為が公選法に違反するかどうかは事実関係に即して関係当局が判断すべき事項だ。予断を持って違法、適法を私が判断することはできない」と述べた。

武部新・農水相は就任後初の予算委に臨み、米国産生鮮ジャガイモの輸入解禁を巡る米側との協議について「双方納得できる合意が見いだせない限り、輸入が解禁されることはない。毅然（きぜん）とした姿勢で慎重に対応する」と語った。

関芳弘文部科学相は、衆院の内規に反して衆院議員会館で政治資金パーティーを開催した問題について「内規の理解不足で、本当に申し訳ない」と陳謝。「深く反省し、今後このようなことがないよう努めたい」と述べた。立民の熊谷裕人氏への答弁。

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