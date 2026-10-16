「餃子の王将」を展開する王将フードサービス社長だった大東隆行さん＝当時（７２）＝が２０１３年に京都市で射殺された事件で、殺人などの罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系組幹部、田中幸雄被告（５９）の判決が１６日、京都地裁であった。西川篤志裁判長は「実行犯とするには合理的な疑いを差し挟む余地があり、犯罪の証明がない」と述べ、無罪（求刑無期懲役）を言い渡した。

被告の関与を示す直接証拠が乏しい中、状況証拠をどう評価するかが焦点だった。

西川裁判長は、現場付近で見つかったたばこの吸い殻について、付着した唾液のＤＮＡ型が被告と一致しており、被告のものと認定。一方で、吸い殻の状況から「現場で喫煙、消火されたとは認定できない」とした。

その上で、「用意周到に計画して遂行された犯行とみられ、事前にさまざまな工作をしたことは十分に想定できる」と言及。被告を罪に陥れることをいとわず、吸い殻を入手する人物が周囲に全く存在しないとは断定できないことから、第三者が遺留した可能性は排斥できないとした。

検察側は、事件に使われた可能性がある別のバイクの盗難に被告が関与したなどとも訴えていたが、「被告を実行犯と推認させるものとは評価できない」として退けた。

被告は１３年１２月１９日早朝、氏名不詳者と共謀し、京都市山科区の王将本社前駐車場で大東さんの胸や腹を拳銃で撃ち、殺害したとして起訴された。

公判は裁判員裁判の対象から外され、裁判官のみで審理された。

田中幸雄被告

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