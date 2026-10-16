気象庁は１６日、北海道から北陸・東海地方にかけて午後０時４０分に緊急地震速報（警報）を発表し、同４８分に取り消した。カムチャツカ半島付近でマグニチュード（Ｍ）６．９の地震が発生し、北海道函館市で震度１を観測したが、「千島列島でＭ９．９の地震発生」と過大評価したため。誤った速報では、北海道と東北の一部で予測される揺れの大きさを最大震度７程度と発表していた。

気象庁の束田進也地震火山部長は記者会見し、「国民の皆さまに多大な迷惑、負担をおかけしたことについて深くおわびする」と謝罪した。外部からのサイバー攻撃はなかったという。

世界の観測史上、規模が最も大きかった地震は１９６０年に南米チリで起きたＭ９．５で、国内史上最大は東日本大震災のＭ９．０。Ｍ９．９というほぼあり得ない数字を発表した原因も含め、詳しく調べる。

同庁の青木重樹地震火山技術・調査課長によると、異常な経緯で誤発表に至った。カムチャツカ半島から東へ離れた地点をまず震源と想定し、国内用の計算式でＭ９．９と推定。次に震源の位置を千島列島北部に変えて国内各地の震度を予測し、緊急地震速報を発表した。

速報を受け、ＪＲ北海道管内の一部在来線で一時運転を見合わせたが、その後再開した。一方、ＮＴＴドコモは契約者の携帯電話に緊急速報「エリアメール」を一斉配信すべきところ、システムの不具合で配信できなかったと発表した。

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