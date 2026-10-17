大阪・関西万博の閉幕から約１年、会場で注目を浴びた技術の実用化が進んでいる。人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）から作った心筋シートは実際に手術に使われ、「ミライ人間洗濯機」はホテルなどに導入された。万博レガシー（遺産）は着実に暮らしの中に溶け込みつつある。

◇世界初の手術

「絶望的な状況が解消する」。ｉＰＳ細胞由来の心筋シート「リハート」を展示した大阪大学発のスタートアップ企業クオリプス（大阪市）の平尾和義副社長は今月、取材にこう強調した。

血管が詰まって心臓の筋肉（心筋）が働かなくなる「虚血性心筋症」は、重症化すると心臓の移植手術を受けるしかなく、臓器の提供まで５年以上待つことも多い。しかし、リハートを心臓に３枚貼り付ければ、約１億個の心筋細胞が血管の再生を促し、心機能の改善が期待できる。

９月には大阪市でｉＰＳ細胞由来製品として世界で初めて手術に使われた。インドネシアやアラブ首長国連邦など海外からの関心も高い。平尾氏は「均質な心筋細胞を大量培養することが課題だ」としつつ、「ｉＰＳ細胞は日本発の基礎科学。実用化もリードしていきたい」と話す。１０月中には２例目の手術が予定されている。

１９７０年の大阪万博で話題を集めた「人間洗濯機」の「進化版」を披露したのはサイエンス（大阪市）。カプセル型の装置に入ると、微細な泡が全身を洗ってくれる「ミライ人間洗濯機」は、全国６カ所のホテルや温泉施設などが導入。米保養施設にも５台の納入が決まった。

介護施設向けにも展開し、介助時間の短縮に貢献。さらに一般家庭のバスタブ用に応用も進めており、万博で示した技術を一過性で終わらせず、広く普及させることを目指している。

◇町工場の技術で人命救助

今回の万博では、大阪を地盤とする「町工場」発の技術も多く紹介された。マトリックス（同）は、地震などの災害時に同社製のＩＣタグを身に付けていれば、約８．５メートルの範囲でがれきの下から被災者を見つけ出せる探知機を展示。９月から企業向けに先行販売を始めている。

同社は既に入退室管理用として食品会社や高齢者施設など約１５０社にＩＣタグを納入済み。探知機の導入で、緊急時のライフラインとしても利用できるようになる。辻義光社長は「日本は災害大国。一人でも多くの人を助け出すために使ってほしい」と力を込める。

次世代の交通手段として期待される「空飛ぶクルマ」も実用化への動きが進む。万博会場で試験飛行を行った機体を開発したスカイドライブ（愛知県豊田市）は、２０２８年度の運航開始に向け累計３００回の飛行実験を実施。５月には時速１００キロでの安定飛行に成功した。大阪市内のほか、岩手県や大分県、静岡県などでの運航を計画している。

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