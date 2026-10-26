自民党の福田康夫（ふくだ・やすお）元首相が２２日、東京都内の病院で死去した。９０歳だった。東京都出身。２００８年の北海道洞爺湖サミット（主要国首脳会議）で議長を務め、地球温暖化対策などに取り組んだが、参院で野党が多数を握る「ねじれ国会」に苦しみ、在任１年で退陣した。

通夜・葬儀は近親者のみで密葬として執り行い、後日、本葬を開く。喪主は長男で自民元総務会長の達夫（たつお）氏。衆院が２６日に発表した。

早大卒業後、丸善石油（現コスモ石油）に勤務。父の福田赳夫元首相の秘書官を経て、１９９０年の衆院選で旧群馬３区から初当選し、連続当選７回。

２０００年の第２次森内閣で官房長官として初入閣し、０１年発足の小泉内閣で再任。自衛隊イラク派遣など外交・安全保障政策を官邸主導で取り仕切り、「影の外相」と言われた。長官在任期間は歴代２位の１２８９日で、官僚からの信頼が厚いことで知られた。

第１次安倍内閣の突然の退陣を受け、０７年９月、自民党総裁に選出され、第９１代首相に就任。親子２代で政権を担うのは憲政史上初。「国民目線の改革」を掲げ、消費者庁設置に力を注ぐ一方、道路特定財源の一般財源化を打ち出した。地球温暖化への具体的対策を示した「福田ビジョン」を発表したほか、日米同盟強化とアジア外交をともに重視する「共鳴外交」を提唱し、日中関係の改善に努めた。

政権運営では、ねじれ国会の打開に向け、０７年１１月に小沢一郎民主党代表（当時）と「大連立」を目指したが、民主党内の反発で頓挫。その後は日銀総裁人事案の国会不同意など、対決姿勢に転じた民主党の攻勢に苦しみ、参院で首相問責決議も可決。内閣支持率も低迷し、０８年９月に辞任した。

１２年の衆院選に出馬せず、政界を退いた。引退後も習近平国家主席と１４年に会談するなどたびたび訪中。日中関係強化の必要性を訴え続けた。

福田康夫元首相

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