代表作「あしたのジョー」で知られ、漫画家として初めて文化勲章を受章したちばてつや（本名千葉徹弥＝ちば・てつや）さんが２２日午後６時、骨髄異形成症候群のため東京都内の病院で死去した。８７歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻幸子（ゆきこ）さん。

１９３９年、東京生まれ。生後間もなく朝鮮半島に渡り、２歳で旧満州（中国東北部）へ。当地で終戦を迎え、４６年に日本に引き揚げた。その頃から漫画に興味を抱き、同人誌「漫画クラブ」に参加。１７歳で漫画家デビューした。

６２年に「１・２・３と４・５・ロク」などで講談社児童まんが賞を受賞。その後「紫電改のタカ」「ハリスの旋風（かぜ）」などのヒット作を次々と生んだ。

６８年には、劇画作家の高森朝雄（梶原一騎）とタッグを組み、主人公の矢吹丈がボクシングに命を懸ける「あしたのジョー」を発表。テレビアニメ化もされて大ヒットし、ライバルの力石徹が作中で死んだ際には、講談社で告別式が行われファンが参列するなど社会現象になった。

他にもスポーツ漫画の人気作を多く手掛け、「のたり松太郎」で相撲、「あした天気になあれ」でゴルフ、「おれは鉄兵」で剣道を描いた。

日本漫画家協会会長を務めたほか、漫画専攻がある文星芸術大（宇都宮市）の学長として後進の育成にも尽力。近年は自伝的エッセー漫画「ひねもすのたり日記」を連載した。

２００２年に紫綬褒章、１２年に旭日小綬章を受章。漫画家として初めて、２２年に芸術院会員となり、２４年に文化勲章に選ばれた。

「キャプテン」などで知られる漫画家の故ちばあきおさんは弟。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]