繊維、流通などの労働組合で構成するＵＡゼンセンは２７日、２０２７年春闘での賃上げ要求について、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給分を合わせて６％とする方針素案を公表した。ベア分は４％を目指す。いずれも前年と同水準。物価高が続く中、業種や企業規模による賃金格差の是正に向け、高水準の賃上げ実現を目指す。

賃金体系がＵＡゼンセンの定める最低基準に満たない企業が加盟組合の約７割を占めており、こうした企業では格差是正分と合わせて７％の賃上げを求める。連合が発表した「６％中心、５％以上」とした基本構想より高い水準を掲げた。

パート従業員は、定期昇給とは別に５％の引き上げを目指す。定期昇給分が明確でない場合は７％を目標に掲げる。

また、３２年に基本給と諸手当で構成される所定内賃金を、２７年目標と比べて１８％程度引き上げる賃金水準目標を新たに設定。大卒の３０歳で勤続８年の場合、到達水準として４０万円（２７年目標は３３万５０００円）を掲げた。

記者会見した松井健副会長は、物価高を上回る賃上げを実現することで「実質賃金の上昇を実感できるよう、今年も昨年より積極的な賃上げをしていきたい」と強調した。

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