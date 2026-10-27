政府は２７日、年末の安全保障関連３文書改定に向けた有識者会議の第５回会合を首相官邸で開き、防衛費の在り方を巡り議論した。日本を取り巻く安保環境の厳しさを踏まえれば増額は必須だとの認識で一致した一方、安定財源の確保や国民の理解が不可欠だとする声も上がった。政府側は「防衛産業基盤戦略」を新たに策定し、「防衛と経済の好循環」を目指す方針を示した。

この日のテーマは「安全保障と経済財政」「国民の理解増進」。政府側は、平時に需要が少ない弾薬などを量産したり、軍民両用品を継続的に開発したりできる能力が防衛力の底上げにつながると説明。国が主体的に民間企業を支えるため、国内生産基盤の強化や防衛装備品の移転推進、技術革新の促進支援を一体的に扱う新法人を設立する考えを明らかにした。

防衛費を巡り、出席者の一人は「現在の水準は脅威に対して大きく不足する」と指摘し、ミサイル防衛や無人機導入といった中核的な部分の積み増しを求めた。防衛力強化の補完的経費として、研究開発やインフラ整備に加え、経済安保や人工知能（ＡＩ）に対象を広げるべきだとの声も上がった。

一方、国債に頼らない財源の確保を望む声も出た。「増税も選択肢だ」「財政規律に国際的な信頼が置かれることが安保政策の中核になる」といった主張があった。

２０２２年に策定された現行の国家安全保障戦略は、２７年度に防衛費と関連経費を合わせ、国内総生産（ＧＤＰ）比２％とする目標を設定。高市政権は昨年、当初予定より２年前倒しで目標を達成した。トランプ米政権は同盟国に対し、防衛費を対ＧＤＰ比３．５％以上に引き上げるよう迫っている。財務省や防衛省は、増額の規模や安定財源の詳細を検討する。

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