大型再開発が相次ぐ巨大都市・東京。その足元で人々の暮らしが息づく。東京の変化と変わらぬ姿を、東京を撮り続ける写真家・初沢亜利が記録する。今回は外国人観光客に人気の観光地・浅草を巡る。

東京に暮らしていても観光地

東京に暮らす私にとっても、浅草は観光地である。日常生活で浅草寺を訪れる機会はほとんどない。東京を撮り始めてから、改めてこの街を歩くようになった。

雷門の大提灯、土産物店が並ぶ仲見世。東京を訪れる外国人にとって、浅草は最もよく知られた街の一つだろう。そこには、多くの人が期待する日本の伝統的な風景がある。

雷門周辺は、外国人観光客であふれている。色鮮やかなレンタル着物で歩く人々が、街並みに華やぎを与えている。彼らは浅草を眺めるだけでなく、自らもその風景の一部になっている。

祈りと遊びが隣り合わせにある街

浅草は江戸時代から庶民の信仰と娯楽の中心地だった。浅草寺への参詣者を目当てに、門前には茶屋や商店、見世物小屋が集まった。人々は寺に手を合わせ、買い物や芝居を楽しんだ。

明治以降、浅草六区には劇場や映画館が立ち並び、東京を代表する歓楽街へと発展した。祈りと遊びが隣り合わせにある街。その姿は、現在の浅草にも見られる。

三社祭では、大勢の担ぎ手が神輿（みこし）を囲み、身体をぶつけ合い、かけ声を上げながら進む。人間の密度と熱気はすさまじい。整然として大人しくなった東京に、これほどのエネルギーが残っている。

2020年、コロナで一変した風景

ところが2020年、コロナ禍によって祭りは一変した。神輿は担がれず、トラックの荷台に載せられて雷門の前を通過した。

翌2021年の正月、仲見世にはマスク姿の参拝客がひしめいていた。同年の東京パラリンピックのマラソンでも、沿道での観戦自粛が呼びかけられる中、雷門前に大勢の人々が集まった。外国人観光客の姿がほぼ消えたコロナ禍にも、浅草には日本人が集まっていた。

街並みも変わり続けている。仲見世と交差する伝法院通では、長年営業してきた32店舗の撤去をめぐって裁判が起こされた。2025年末に和解が成立し、翌年には店舗の解体が進んだ。昔ながらの浅草の風景として親しまれてきた通りが、大きく姿を変えた。

観光案内では知ることのできない表情

観光客でにぎわう浅草には、古くから暮らす人々の日常もある。観光地としての顔だけが、この街のすべてではない。

祭りや歴史的な建物だけでなく、人々の何気ない仕草や偶然の組み合わせにも目を奪われる。そこには、観光案内では知ることのできない浅草の表情がある。

観光客に混じって浅草を歩く。何が撮れるかは、歩いてみなければ分からない。