東京の中心地で徳川将軍家の墓を守り続ける増上寺。浄土宗の大本山という修業の場でありながら、境内の背後に東京タワーがそびえるインスタ映えスポットとしても注目されている。

よく通り掛かり、ずっと気になっているけど、足を踏み入れたことがない——。港区芝公園の「三縁山広度院 増上寺」は、そんな場所の一つといえるだろう。

東京タワーのすぐ近くで、日比谷通り沿いに巨大な朱塗りの門を構えているが、境内に入って参拝したという話はあまり聞かない。

増上寺参拝課の松永博超課長は「増上寺は、観光に向くお寺とは言えません。残念なことに戦災によって、歴史ある建物の多くが焼失してしまいましたので」と謙遜するが、浄土宗の大本山で、徳川将軍家の菩提寺だった東京有数の名刹である。荘厳なお堂が立ち並び、6人の将軍に加えて2代秀忠の妻・江や皇女和宮の墓所もあり、貴重な寺宝を多数持つ。そして何より、都心部では珍しい清閑な空間なのだ。

SNSが普及してからは、仏教建築と大都市のシンボル・東京タワーの共演を撮影するため、以前よりも境内に足を運ぶ人が増えたという。それでも、ちゃんと参拝までするケースはまれである。松永さんは「気軽に立ち寄ってほしい」としながら、「まず大殿（だいでん）のご本尊に手を合わせ、“南無阿弥陀仏”と唱えてから、境内を散策したり、写真撮影をしたりしていただければ」と参拝マナーを優しく説く。

増上寺の歴史や境内の見どころを語ってくれた松永さん

家康の帰依により、徳川家菩提寺として繁栄

「“南無阿弥陀仏”とただひたすらに唱えれば、誰もが極楽浄土に往生できる」という平易な教えの浄土宗は、宗祖の法然が中国の僧・善導の思想に影響を受けたことで1175（承安5）年に誕生した。

増上寺の本堂「大殿」には本尊「木造阿弥陀如来坐像」が中央に安置され、その両脇に法然上人と善導大師が鎮座している。

増上寺は1393（明徳４）年、浄土宗第8祖・聖聡（しょうそう）が江戸城西の武蔵国貝塚（千代田区紀尾井町付近）に創建した。東日本における浄土宗の根本道場という役割を果たしていたが、繁栄したのは1590（天正18）年に徳川家康が江戸へ国替えになってからだ。

徳川家は三河（愛知県東部）の松平家の時代から、浄土宗をあつく信奉した。松永さんによると、家康が江戸に入る前、松平家菩提寺の大樹寺（愛知県岡崎市）に相談したところ、増上寺を紹介されたという。大樹寺を開山したのは聖聡の孫弟子で、後に京都の知恩院23世となる愚底で、増上寺は同系統になる。江戸城に拠点を移すと増上寺はすぐ近くにあり、家康は当時の住職・存応（ぞんのう）に心酔して、江戸での菩提寺に決めたのだ。

現在の芝の地に移転したのは1598（慶長3）年、家康が征夷大将軍になる前のこと。徳川幕府は江戸城を守るため、増上寺を裏鬼門（南西）、寛永寺（1625年創建）を鬼門（北東）の方角に配置したといわれる。

死後の家康は日光東照宮（栃木県）で神となったので、増上寺に造営された最初の将軍墓所は秀忠の「台徳院霊廟」である。その後、3代家光は日光山輪王寺に葬られ、寛永寺に墓所を築いた将軍もいるため、増上寺で永眠したのは6代家宣、7代家継、9代家重、12代家慶、14代家茂。それぞれ壮大な霊廟であったが、戦災で焼失してしまい、「徳川将軍家墓所」にまとめて改葬した。

江戸時代の境内は広さ25万坪を誇った

増上寺の寺領は、将軍の霊廟が造営される度に拡張した。今は表門に見える三解脱門は本来中門で、旧総門は都営浅草線と大江戸線の駅名にもなっている「大門」だ。三解脱門から東の大門までは煩悩の数と同じ108間（約195メートル）あり、その間には数多くの子院が並んでいた。

境内の北側は、東京プリンスホテル駐車場の北端にある「御成門（おなりもん）」の通りまで。こちらも都営三田線の駅名として知られているが、将軍家が増上寺に参拝する際の専用門の名である。南は芝公園やザ・プリンスパークタワー東京の土地、西は東京タワーの足元辺りまでと、全盛期の境内は約25万坪にも及んだ。門内には48の子院や、常時3000人いたという修行僧のための学寮が100軒以上並び、その他に馬込や目黒、川崎などに寺領として1万石余りを抱えていたという。