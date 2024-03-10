2011年3月11日の東日本大震災において、市町村別で最も多くの犠牲者を出した宮城県石巻市。その中心地に整備された石巻南浜津波復興祈念公園内の「みやぎ東日本大震災津波伝承館」や、すぐ近くに残る「石巻市震災遺構門脇小学校」では、震災の記録や記憶に加え、“命を守る行動”の大切さを発信している。

約4千人が犠牲となった石巻で、甚大な被害が出た南浜地区

「石巻南浜津波復興祈念公園」にある高台「一丁目の丘」からは、約40ヘクタールもある広大な園内が見渡せる。芝生の広場を取り囲むように整備された善海田池や掘、そして「祈りの場」の水面が美しい。

丘の頂上にある広場に設置されている写真は、かつて工業地帯に隣接する住宅街として、建物がひしめく南浜地区の姿を伝えている。その傍らに立つ初老の夫婦は、祈りをささげているのか、津波によって変わり果てた風景にぼうぜんとしたのか、じっと眼下を見つめていた。

関連死を含めて2万人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災。宮城県の死者は1万566人、行方不明者1219人で、そのうち石巻市の犠牲者は約4千人に上った。それぞれ県別、市町村別で最大である。

南浜地区は旧北上川河口の西側、日和山の南側に広がる平野部。津波被害に加え、その後に発生した火災で500人以上が犠牲となった。地盤沈下による冠水もひどく、複合災害を受けた地域として数多く報道されたので、当時の惨状を記憶している人も多いだろう。そうした甚大な被害の記録や教訓を保存し、防災の大切さを発信するのが、公園中心部にある「みやぎ東日本大震災津波伝承館」だ。

宮城県の甚大な被災データを分かりやすくまとめた展示パネル

何よりもまず“逃げる”

外周にガラスを張り巡らせた円形の建物は、柔らかな自然光が差し込む居心地の良い空間。それとは裏腹に、展示されるのは津波の脅威を伝える衝撃的な写真やデータ、被災者の生々しい記憶の証言だ。そして、再三訴えかけるメッセージが「命を守る行動」の大切さである。

入館すると企画展示などを開催する多目的スペースが広がる

特にシアター「くり返さないために」の12分間の動画は必見だ。衝撃的な津波の映像、被災者の証言に加え、科学的な視点で震災の脅威を分かりやすく解説する中で、地震の揺れが収まった後、「すぐに避難しなかった人」が4割以上もいたという調査結果に触れている。東日本大震災を契機に、津波警報が出たら“すぐに逃げる”べきとの意識が浸透したが、この数字をゼロに近づけていくことが伝承館の大きな役目である。

発災から津波の恐ろしさ、復興に向けた苦難の道のりを伝えるパネル展示のほか、語り部からのメッセージやVR映像を活用して県内にある伝承施設を紹介するコーナーなどもある。解説員が多数常駐しているので、声を掛ければより理解が深まるだろう。

「がんばろう！石巻」看板や門脇小学校へ

公園の西側には「がんばろう！石巻」の大きな看板が置かれている。これは2021年に作り替えたもので、3代目だという。

初代の看板は震災1カ月後の11年4月11日、がれきの中から拾った木材を使用し、地元の有志が制作。被災者を励ますだけでなく、復興のシンボルとして広く知られるようになっていった。2016年に公園予定地内に移設する際、地元中学生らと一緒に作り直したのをきっかけに、5年ごとに子どもを交えて新調することで、震災の記憶を継承していく市民活動が始まった。

初代「がんばろう！石巻」の看板も壊されずに、日和山の麓にある「石巻市震災遺構門脇小学校」に展示してある。公園南側の門脇門を出れば徒歩2分ほどなので、ぜひ足を延ばしてほしい。

門脇小学校では地震発生後、日頃からの訓練通りに学校裏の日和山へと避難。校舎に残っていた児童全員が無事だった。ただ校舎は1階が津波に飲まれた上に、その後の火災で2階と3階は炎に包まれた。現在は、津波火災の痕跡が残る唯一の震災遺構として、迅速な避難の大切さを伝えている。

子どもたちが学んでいた教室は被災時のままで、机やいす、教壇が壊れたり、焼け焦げていたりと凄惨（せいさん）な状況だ。展示館では緊迫した避難の様子から、体験者の生々しい記憶や言葉、町や学校の歴史などを詳しく紹介している。

誰もが経験する小学生時代と重ね合わせることで、震災が「自分にも起こりうること」として捉えることができる門脇小学校。新しく整備された公園や伝承館とは、また違った感情が胸に迫るので、石巻で震災の記憶や教訓を学ぶには欠かせない場所といえる。

緊迫感のある避難時の状況を詳細に伝える展示パネル

みやぎ東日本大震災津波伝承館

住所： 宮城県石巻市南浜町2丁目1-56

宮城県石巻市南浜町2丁目1-56 開館時間： 午前9時～午後5時（最終入館は午後4時30分）

午前9時～午後5時（最終入館は午後4時30分） 休館日： 毎週月曜(祝日の場合は翌日) 、祝日の翌日(GW期間を除く)、 年末年始（12月29日～1月4日）

毎週月曜(祝日の場合は翌日) 、祝日の翌日(GW期間を除く)、 年末年始（12月29日～1月4日） 入館料：無料

石巻市震災遺構門脇小学校

住所： 宮城県石巻市門脇町4丁目3-15

宮城県石巻市門脇町4丁目3-15 開館時間： 午前9時～午後5時（最終入館は午後4時、11月～1月は午後3時30分）

午前9時～午後5時（最終入館は午後4時、11月～1月は午後3時30分） 休館日： 毎週月曜(祝日の場合は翌日) 、年末年始（12月29日～1月3日）

毎週月曜(祝日の場合は翌日) 、年末年始（12月29日～1月3日） 入館料：大人600円、高校生300円、小・中学生200円

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：一丁目の丘から見下ろした「みやぎ東日本大震災津波伝承館」。右奥に見えるのは「石巻市震災遺構門脇小学校」