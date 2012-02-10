2012年現在、日米関係の最大の懸案事項といえる、沖縄・普天間飛行場移設問題の経緯を年表で振り返る。

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普天間飛行場は移設できるのか

2012年2月8日、日米両政府は在日米軍再編のロードマップ（工程表）の見直しに関する基本方針を発表した。従来は普天間飛行場の名護市辺野古への移設と、在沖縄海兵隊8000人のグアム移転は同時に実施するとしてきたが、グアム移転が先行して行われることになった。また、米軍嘉手納基地以南の6施設の返還もグアム移転と同時に進められる。一方で、計画の切り離しが、普天間飛行場が固定化されるのでは、との懸念の声も出ている。

難航する普天間飛行場移設問題の経緯