サッカー大国・ブラジルの選手たちは、1960年代から日本のチームでプレー。まだまだ世界から遅れていた技術の向上、競技の発展に大きな役割を果たした。日本サッカーに歴史を刻んだ主なプレーヤーを紹介する。

日本にはない技術の高さ

ブラジル人選手の第1号は1967年に19歳で来日し、ヤンマー（現・セレッソ大阪）でプレーしたネルソン吉村大志郎。ヤンマーには日本が誇る世界レベルのストライカー、釜本邦茂も同年加入し、同チームは2人の活躍で日本のトップチームとなった。

吉村はブラジルでは日系人チームでプレー。母国では無名の存在だったが、それでも当時の日本の選手にはない技術の高さを持っていた。70年に日本国籍を取得すると代表入りし（76年まで）、その後の日本サッカーが個人技重視のブラジルサッカーに傾倒していくきっかけをつくった。ヤンマーには69年にカルロス・エステベス、71年にはジョージ小林が加入し、それぞれ活躍した。

ブラジルでプロ経験のある選手として、初めて日本でプレーした選手はセルジオ越後。1972年から3年間、藤和不動産に所属した。アマチュア組織だったＪＳＬ（日本サッカーリーグ）への「元プロ選手」加入は、当時大きな話題に。引退後はコカ・コーラの支援を受けて全国各地を回る少年少女向けのサッカー教室開催に長年取り組み、競技の普及に貢献した。

77年に来日したラモス瑠偉（現・FC岐阜監督）は98年まで読売クラブ、ヴェルディ川崎などでプレー。89年に日本国籍を取得し、90年代前半には日本代表の中心選手として活躍した。

Ｊリーグに大物選手登場

日本サッカー協会は1993年Ｊリーグを発足させ、98年までに18のプロチームが誕生。ブームがわき起こり、これまで国内では比較的マイナーだったサッカーの地位が一気に向上した。この人気を後押ししたのは、相次ぐ世界的な大物プレーヤーの招聘（しょうへい）。ブラジルからはリーグ発足に先立つ91年、ジーコが住友金属（現・鹿島アントラーズ）と契約して来日した。

ジーコは94年まで鹿島でプレー。そのトップレベルの技術、サッカーに対する真剣な取り組みは日本のファンに強い印象を残した。2002年には日本代表監督に就任し、2006年Ｗ杯ドイツ大会を指揮した。

このほかＪリーグ発足初期にはカレカ（柏レイソル、1993－96）、ドゥンガ（ジュビロ磐田、1995－98）といったスター選手も日本でプレー。1994年Ｗ杯アメリカ大会で優勝したブラジル代表22人のうち、ジョルジーニョ（鹿島）やベベット（同）、ミューレル（柏）など実に8人がＪリーグのピッチに立った。ジーコとともにゴールを量産したアルシンド（鹿島）、1995年のスーパーゴールが今もファンの語り草となっているレオナルド（同）、日本語が達者で鉄壁の守備を誇ったゴールキーパー、シジマール（清水）などが人気を集めた。

日本代表としてＷ杯に出場

日本代表は1998年フランス大会でワールドカップ（Ｗ杯）に初出場。2002年日韓大会、2010年南アフリカ大会ではベスト16入りするなど、世界の舞台でも存在感を増してきた。

ブラジル出身者では呂比須ワグナー（現・ブラジル1部リーグのクリシウマ監督）が1997年に日本国籍を取得し、フランス大会で日本代表としてプレー。三都主アレサンドロ（FC岐阜）は2002年、06年のＷ杯で活躍した。田中マルクス闘莉王（名古屋グランパス）は2010年Ｗ杯で、守備の大黒柱として全4試合にフル出場。決勝トーナメント進出に大きく貢献した。

日本のＪリーグでプレーし、その後ブラジル代表に選ばれるまでに大成した選手も。2005年に来日し、川崎や札幌などでプレーしたフッキは2008年に移籍したFCポルトで活躍。09年に代表入りし、2014年Ｗ杯メンバーにも選ばれた。

日本で活躍した主なブラジル代表選手

名前 ポジション 出場W杯 日本での在籍 ペペ FW 1958 1962 1992 読売（監督） エメルソン・レオン GK 1970 1974 1978 1986 1992～1994 清水（監督）

1995～1996 Ｖ川崎（監督）

2005 神戸（監督） オスカー DF 1978 1982 1986 1987～1989 日産 ジーコ MF 1978 1982 1986 1991～1994 住友金属／鹿島

1999 鹿島（監督代行）

2002〜2006 日本代表（監督） トニーニョ・セレーゾ MF 1978 1982 2000～2005 鹿島（監督）

2013～ 鹿島（監督） ファルカン MF 1982 1986 1994 日本代表（監督） シーラス MF 1986 1990 1998～1999 京都 カレカ FW 1986 1990 1993～1996 柏 ミューレル FW 1986 1990 1994 1995 柏 ドゥンガ MF 1990 1994 1998 1995～1998 磐田 ジョルジーニョ DF 1990 1994 1995～1998 鹿島

2012 鹿島（監督） モーゼル DF 1990 1995～1996 鹿島 ビスマルク MF 1990 1993～1996 Ｖ川崎

1997～2001 鹿島

2003 神戸 チッタ MF 1990 2001 浦和（監督） ベベット FW 1990 1994 1998 2000 鹿島 ジルマール GK 1994 1995～1997 Ｃ大阪 ロナウダン DF 1994 1994～1995 清水 ジーニョ MF 1994 1995～1999 横浜フ レオナルド MF DF 1994 1998 1994～1996 鹿島 セザール・サンパイオ MF 1998 1995～1998 横浜フ

2002 柏

2003～2004 広島 エジムンド MF 1998 2001～2003 東京Ｖ

2003 浦和 フッキ FW 2014 2005 川崎Ｆ

2006 札幌

2007 東京Ｖ

2008 川崎Ｆ、東京Ｖ

Ｊリーグでは、2014年シーズンも多くのブラジル人選手がプレー。指導者でもネルシーニョ（柏）、トニーニョ・セレーゾ（鹿島）の2人がJ1クラブで指揮をとっている。

nippon.com編集部調べ

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