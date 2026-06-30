サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会で29日（日本時間30日）、日本は米米テキサス州ヒューストンで行われた決勝トーナメント初戦で強豪ブラジルと対戦、後半のアディショナルタイムで逆転され1-2で惜敗した。

アディショナルタイムの悲劇

世界ランク6位、最多5度の優勝経験を誇るブラジルを相手に日本は粘り強く戦った。

立ち上がりからブラジルに攻め込まれたが、組織的な守備でしのぎ、前半29分佐野海舟選手がパスカットから自ら切り込み、先制ゴールを決めて、前半は1-0で折り返した。

佐野海舟選手の先制ゴールで前半はブラジルをリードして折り返した（ IMAGN IMAGES via Reuters）

後半は、ブラジルの圧力に押されて同点とされ、アディショナルタイム6分でマルチネリに決勝点を許した。日本は5度目の決勝トーナメント進出で、強豪相手に善戦したものの、あと一歩及ばず「新しい景色」を見ることはできなかった。

2026年W杯 日本代表試合日程

決勝トーナメント

日本時間 対戦相手 /試合会場、結果 初戦 6/30 02:00 ブラジル / 米ヒューストン、1‐2で敗退

2026年W杯 日本代表メンバー

グループステージ（グループF）

日本時間 対戦相手 /試合会場、結果 第1節 6/15 05:00 オランダ / 米ダラス、2‐2で引き分け 第2節 6/21 13:00 チュニジア / メキシコ・モンテレイ、4-0で勝利！ 第3節 6/26 8:00 スウェーデン / 米ダラス 1-1で引き分け

2026年W杯 日本代表メンバー

■監督

森保 一 MORIYASU Hajime

生年月日 / 年齢 1968.08.23 57歳

監督歴

2012～17 サンフレッチェ広島 監督

2017 U-20日本代表監督

2018 U-21日本代表監督

2018～ SAMURAI BLUE（日本代表） 監督

■GK

鈴木 彩艶 SUZUKI Zaion

生年月日 / 年齢 2002.08.21 23歳

身長 / 体重 190cm / 100kg

代表戦出場数 / 失点 23試合 14失点

代表デビュー 2022.07.19 対ホンコン・チャイナ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→パルマ・カルチョ（イタリア）

大迫 敬介 OSAKO Keisuke

生年月日 / 年齢 1999.07.28 26歳

身長 / 体重 188cm / 87kg

代表戦出場数 / 失点 11試合 8失点

代表デビュー 2019.06.17 対チリ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 サンフレッチェ広島

早川 友基 HAYAKAWA Tomoki

生年月日 / 年齢 1999.03.03 27歳

身長 / 体重 187cm / 81kg

代表戦出場数 / 失点 3試合 0失点

代表デビュー 2025.07.12 対中国

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 鹿島アントラーズ

■DF

長友 佑都 NAGATOMO Yuto

生年月日 / 年齢 1986.09.12 39歳

身長 / 体重 170cm / 68kg

代表戦出場数 / 得点 144試合 4得点

代表デビュー 2008.05.24 対コートジボワール

W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）、2018年（4試合）、2022年（4試合）

所属クラブ歴 FC東京→ACチェゼーナ（イタリア）→インテル・ミラノ（イタリア）→ガラタサライSK（トルコ）→オリンピック・マルセイユ（フランス）→FC東京

谷口 彰悟 TANIGUCHI Shogo

生年月日 / 年齢 1991.07.15 34歳

身長 / 体重 185cm / 75kg

代表戦出場数 / 得点 37試合 1得点

代表デビュー 2015.06.11 対イラク

W杯出場歴 2022年（2試合）

所属クラブ歴 川崎フロンターレ→アルラヤンSC（カタール）→シントトロイデンVV（ベルギー）

渡辺 剛 WATANABE Tsuyoshi

生年月日 / 年齢 1997.02.05 29歳

身長 / 体重 184cm / 76kg

代表戦出場数 / 得点 10試合 0得点

代表デビュー 2019.12.14 対ホンコン・チャイナ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 FC東京→KVコルトレイク（ベルギー）→ KAAヘント（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）

鈴木 淳之介 SUZUKI Junnosuke

生年月日 / 年齢 2003.07.12 22歳

身長 / 体重 180cm / 78kg

代表戦出場数 / 得点 6試合 0得点

代表デビュー 2025.06.10 対インドネシア

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→FCコペンハーゲン（デンマーク）

伊藤 洋輝 ITO Hiroki

生年月日 / 年齢 1999.05.12 27歳

身長 / 体重 188cm / 84kg

代表戦出場数 / 得点 23試合 1得点

代表デビュー 2022.06.02 対パラグアイ

W杯出場歴 2022年（1試合）

所属クラブ歴 ジュビロ磐田→名古屋グランパス→ジュビロ磐田→VfBシュツットガルト（ドイツ）→バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

板倉 滉 ITAKURA Kou

生年月日 / 年齢 1997.01.27 29歳

身長 / 体重 188cm / 80kg

代表戦出場数 / 得点 39試合 2得点

代表デビュー 2019.06.20 対ウルグアイ

W杯出場歴 2022年（3試合）

所属クラブ歴 川崎フロンターレ→ベガルタ仙台→マンチェスター・シティ（イングランド）→FCフローニンゲン（オランダ）→シャルケ04（ドイツ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）→アヤックス（オランダ）

冨安 健洋 TOMIYASU Takehiro

生年月日 / 年齢 1998.11.05 27歳

身長 / 体重 187cm / 84kg

代表戦出場数 / 得点 42試合 1得点

代表デビュー 2018.10.12 対パナマ

W杯出場歴 2022年（3試合）

所属クラブ歴 アビスパ福岡→シントトロイデンVV（ベルギー）→ボローニャFC（イタリア）→アーセナル（イングランド）→アヤックス（オランダ）

瀬古 歩夢 SEKO Ayumu

生年月日 / 年齢 2000.06.07 26歳

身長 / 体重 186cm / 81kg

代表戦出場数 / 得点 13試合 0得点

代表デビュー

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 セレッソ大阪→グラスホッパーCZ（スイス）→ル・アーブルAC（フランス）

菅原 由勢 SUGAWARA Yukinari

生年月日 / 年齢 2000.06.28 26歳

身長 / 体重 179cm / 71kg

代表戦出場数 / 得点 20試合 6得点

代表デビュー 2020.10.09 対カメルーン

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 名古屋グランパス→AZアルクマール（オランダ）→サウサンプトンFC（イングランド）→ヴェルダー・ブレーメン（ドイツ）

■MF/FW

鎌田 大地 KAMADA Daichi

生年月日 / 年齢 1996.08.05 29歳

身長 / 体重 180cm / 72kg

代表戦出場数 / 得点 49試合 / 12得点

代表デビュー 2019.03.22 対コロンビア

W杯出場歴 2022年（4試合）

所属クラブ歴 サガン鳥栖→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→SSラツィオ（イタリア）→クリスタル・パレス（イングランド）

佐野 海舟 SANO Kaishu

生年月日 / 年齢 2000.12.30 25歳

身長 / 体重 176cm / 67kg

代表戦出場数 / 得点 12試合 0得点

代表デビュー 2023.11.16 対ミャンマー

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 FC町田ゼルビア→鹿島アントラーズ→マインツ05（ドイツ）

田中 碧 TANAKA Ao

生年月日 / 年齢 1998.09.10 27歳

身長 / 体重 180cm / 75kg

代表戦出場数 / 得点 37試合 8得点

代表デビュー 2019.12.14 対ホンコン・チャイナ

W杯出場歴 2022年（3試合）

所属クラブ歴 川崎フロンターレ→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）→リーズ・ユナイテッド（イングランド）

町野 修斗 MACHINO Shuto

生年月日 / 年齢 1999.09.30 26歳

身長 / 体重 185cm/ 81kg

代表戦出場数 / 得点 14試合 5得点

代表デビュー 2022.07.19 対香港

W杯出場歴 2022年

所属クラブ歴 横浜F・マリノス→ギラヴァンツ北九州→横浜F・マリノス→ギラヴァンツ北九州→湘南ベルマーレ→ホルシュタイン・キール（ドイツ）→ボルシア・メンヘングラートバッハ（ドイツ）

伊東 純也 ITO Junya

生年月日 / 年齢 1993.03.09 33歳

身長 / 体重 177cm / 68kg

代表戦出場数 / 得点 68試合 15得点

代表デビュー 2017.12.09 対北朝鮮

W杯出場歴 2022年（4試合）

所属クラブ歴 ヴァンフォーレ甲府→柏レイソル→KRCヘンク（ベルギー）→スタッド・ランス（フランス）→KRCゲンク（ベルギー）

堂安 律 DOAN Ritsu

生年月日 / 年齢 1998.06.16 28歳

身長 / 体重 172cm / 70kg

代表戦出場数 / 得点 64試合 11得点

代表デビュー 2018.09.11 対コスタリカ

W杯出場歴 2022年（4試合）

所属クラブ歴 ガンバ大阪→FCフローニンゲン（オランダ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→アルミニア・ビーレフェルト（ドイツ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→SCフライブルク（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）

中村 敬斗 NAKAMURA Keito

生年月日 / 年齢 2000.07.28 25歳

身長 / 体重 180cm / 73kg

代表戦出場数 / 得点 24試合 10得点

代表デビュー 2023.03.24 対ウルグアイ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 ガンバ大阪→トゥエンテ（オランダ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→FCジュニアーズ（オーストリア）→LASK（オーストリア）→スタッド・ランス（フランス）

久保 建英 KUBO Takefusa

生年月日 / 年齢 2001.06.04 25歳

身長 / 体重 173cm / 64kg

代表戦出場数 / 得点 48試合 7得点

代表デビュー 2019.06.09 対エルサルバドル

W杯出場歴 2022年（2試合）

所属クラブ歴 横浜F・マリノス→FC東京→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→ビジャレアルCF（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン）→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→レアル・ソシエダ（スペイン）

鈴木 唯人 SUZUKI Yuito

生年月日 / 年齢 2001.10.25 24歳

身長 / 体重 175cm / 71kg

代表戦出場数 / 得点 6試合 0得点

代表デビュー 2024.06.06 対ミャンマー

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 清水エスパルス→RCストラスブール（フランス）→清水エスパルス→ブレンビーIF（デンマーク）→SCフライブルク（ドイツ）

前田 大然 MAEDA Daizen

生年月日 / 年齢 1997.10.20 28歳

身長 / 体重 173cm / 67kg

代表戦出場数 / 得点 27試合 4得点

代表デビュー 2019.06.17 対チリ

W杯出場歴 2022年（3試合）

所属クラブ歴 松本山雅FC→水戸ホーリーホック→松本山雅FC→CSマリティモ（ポルトガル）→横浜Ｆ・マリノス→セルティック（スコットランド）

上田 綺世 UEDA Ayase

生年月日 / 年齢 1998.08.28 28歳

身長 / 体重 182cm / 76kg

代表戦出場数 / 得点 38試合 16得点

代表デビュー 2019.06.17 対チリ

W杯出場歴 2022年（1試合）

所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→セルクル・ブルージュKSV（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）

小川 航基 OGAWA Koki

生年月日 / 年齢 1997.08.08 28歳

身長 / 体重 186cm / 78kg

代表戦出場数 / 得点 14試合 10得点

代表デビュー 2019.12.14 対ホンコン・チャイナ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 横浜港北サッカークラブ→大豆戸FCジュニアユース→桐光学園高等学校→ジュビロ磐田→水戸ホーリーホック→ジュビロ磐田→横浜FC→NECナイメヘン（オランダ）

後藤 啓介 GOTO Keisuke

生年月日 / 年齢 2005.06.03 21歳

身長 / 体重 191cm / 78kg

代表戦出場数 / 得点 3試合 0得点

代表デビュー 2025.11.14 対ガーナ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 ジュビロ磐田→RSCアンデルレヒト（ベルギー）→シントトロイデン（ベルギー）

塩貝 健人 SHIOGAI Kento

生年月日 / 年齢 2005.03.26 21歳

身長 / 体重 180cm / 75kg

代表戦出場数 / 得点 1試合 0得点

代表デビュー 2026.3.28 対スコットランド

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 横浜F・マリノス→慶応義塾大学→NECナイメヘン（オランダ）→VfLヴォルフスブルク（ドイツ）

〈けがのため開幕の6月11日離脱発表〉遠藤 航 ENDO Wataru

生年月日 / 年齢 1993.02.09 33歳

身長 / 体重 178cm / 76kg

代表戦出場数 / 得点 72試合 4得点

代表デビュー 2015.08.02 対北朝鮮

W杯出場歴 2022年（4試合）、2018年（0試合）

所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→VfBシュツットガルト（ドイツ）→リバプールFC（イングランド）

写真は全て日本サッカー協会提供 © JFA

バナー写真 : サッカーW杯2026北中米大会、決勝トーナメント初戦でブラジルに逆転負けを喫し、肩を落とす代表選手たち＝2026年6月29日、米・ヒューストン（時事）