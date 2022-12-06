サッカーのワールドカップ（W杯）カタール大会で、日本は5日（日本時間6日午前0時）決勝トーナメント1回戦で前回準優勝のクロアチアと対戦。前半40分過ぎ、日本は前田大然（セルティック）のゴールで先制したものの、後半に追いつかれ、30分間の延長でも勝敗決せず。PK戦でクロアチアに敗れた。日本は1次リーグで優勝経験のあるドイツとスペインを破り、E組首位で2大会連続となる決勝トーナメント進出を果たしたが、ベスト8入りは今回もかなわなかった。
7大会連続7度目出場の日本（国際連盟ランキング24位）は1次リーグでは 優勝経験のあるドイツ、スペインを逆転勝利で撃破し、“死のE組” を首位通過して世界を驚かせた。
5日のクロアチア戦は前半40分、前田大然のゴールで先制するも、後半開始間もなく追いつかれ、1-1のまま30分の延長でも決着がつかなかった。PK戦は1-3で敗退。4度目の決勝トーナメント進出でも悲願のベスト８進出はかなわず、「新しい景色」を見ることはできなかった。
2022年W杯 日本代表試合日程
グループステージ（グループE）
|日本時間
|対戦相手
|第1節
|11/23 22:00
|ドイツ 2-1で逆転勝利！
|第2節
|11/27 19:00
|コスタリカ 0-1で黒星
|第3節
|12/2 4:00
|スペイン 2-1で逆転勝利！
決勝トーナメント
|日本時間
|対戦相手
|ベスト16
|12/6 00:00
|クロアチア PKで敗退、ベスト8ならず…
2022年W杯 日本代表メンバー
■監督
森保 一 MORIYASU Hajime
生年月日／年齢 1968.08.23 54歳
監督歴
2012－ 2017 サンフレッチェ広島 監督
2017 U-20日本代表監督
2018 U-21日本代表監督
2018～ SAMURAI BLUE（日本代表） 監督
■GK
1 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji
生年月日／年齢 1983.03.20 39歳
身長／体重 185cm/82kg
代表戦出場数／失点 95試合 104失点
代表デビュー 2008.02.17 対北朝鮮
W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）、2018年（4試合）
所属クラブ歴 大宮アルディージャ→名古屋グランパスエイト→川崎フロンターレ→リールセSK（ベルギー）→スタンダール・リエージュ（ベルギー）→ダンディー・ユナイテッド（スコットランド）→FCメス（フランス）→RCストラスブール（フランス）
12 権田 修一 GONDA Shuichi
生年月日／年齢 1989.03.03 33歳
身長／体重 187cm/84kg
代表戦出場数／失点 33試合 14失点
代表デビュー 2010.01.06 対イエメン
W杯出場歴 2014年（0試合）
所属クラブ歴 FC東京→SVホルン（オーストリア）→サガン鳥栖→ポルティモネンセSC（ポルトガル）→清水エスパルス
23 シュミット・ダニエル SCHMIDT Daniel
生年月日／年齢 1992.02.03 30歳
身長／体重 197cm/88kg
代表戦出場数／失点 11試合 8失点
代表デビュー 2018.11.16 対ベネズエラ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 ベガルタ仙台→ロアッソ熊本→ベガルタ仙台→ロアッソ熊本→松本山雅FC→ベガルタ仙台→シントトロイデンVV（ベルギー）
■DF
5 長友 佑都 NAGATOMO Yuto
生年月日／年齢 1986.09.12 36歳
身長／体重 170cm/68kg
代表戦出場数／得点 137試合 4得点
代表デビュー 2008.05.24 対コートジボワール
W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）、2018年（4試合）
所属クラブ歴 FC東京→ACチェゼーナ（イタリア）→インテル・ミラノ（イタリア）→ガラタサライSK（トルコ）→オリンピック・マルセイユ（フランス）→FC東京
22 吉田 麻也 YOSHIDA Maya
生年月日／年齢 1988.08.24 34歳
身長／体重 189cm/87kg
代表戦出場数／得点 121試合 12得点
代表デビュー 2010.01.06 対イエメン
W杯出場歴 2014年（3試合）、2018年（4試合）
所属クラブ歴 名古屋グランパス→VVVフェンロ（オランダ）→サウサンプトン（イングランド）→サンプドリア（イタリア）→シャルケ04（ドイツ）
19 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki
生年月日／年齢 1990.04.12 32歳
身長／体重 183cm/78kg
代表戦出場数／得点 71試合 1得点
代表デビュー 2012.05.23 対アゼルバイジャン
W杯出場歴 2014年（0試合）、2018年（4試合）
所属クラブ歴 柏レイソル→ハノーファー96（ドイツ）→オランピック・マルセイユ（フランス）→浦和レッズ
3 谷口 彰悟 TANIGUCHI Shogo
生年月日／年齢 1991.07.15 31歳
身長／体重 183cm/75kg
代表戦出場数／得点 13試合 0得点
代表デビュー 2015.06.11 対イラク
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 川崎フロンターレ
2 山根 視来 YAMANE Miki
生年月日／年齢 1993.12.22 28歳
身長／体重 178cm/72kg
代表戦出場数／得点 14試合 2得点
代表デビュー 2021.03.25 対韓国
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→川崎フロンターレ
4 板倉 滉 ITAKURA Kou
生年月日／年齢 1997.01.27 25歳
身長／体重 186cm/75kg
代表戦出場数／得点 12試合 1得点
代表デビュー 2019.06.20 対ウルグアイ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 川崎フロンターレ→ベガルタ仙台→マンチェスター・シティ（イングランド）→FCフローニンゲン（オランダ）→シャルケ04（ドイツ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）
16 冨安 健洋 TOMIYASU Takehiro
生年月日／年齢 1998.11.05 23歳
身長／体重 187cm/84kg
代表戦出場数／得点 29試合 1得点
代表デビュー 2018.10.12 対パナマ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 アビスパ福岡→シントトロイデンVV（ベルギー）→ボローニャFC（イタリア）→アーセナル（イングランド）
26 伊藤 洋輝 ITO Hiroki
生年月日／年齢 1999.05.12 23歳
身長／体重 186cm/78kg
代表戦出場数／得点 5試合 0得点
代表デビュー 2022.06.02 対パラグアイ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 ジュビロ磐田→名古屋グランパス→ジュビロ磐田→VfBシュツットガルト（ドイツ）
■MF/FW
7 柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku
生年月日／年齢 1992.05.28 30歳
身長／体重 175cm/64kg
代表戦出場数／得点 59試合 3得点
代表デビュー 2014.09.09 対ベネズエラ
W杯出場歴 2018年（4試合）
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→CDテネリフェ（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン）→デポルティボ・ラ・コルーニャ（スペイン）→CDレガネス（スペイン）
6 遠藤 航 ENDO Wataru
生年月日／年齢 1993.02.09 29歳
身長／体重 178cm/76kg
代表戦出場数／得点 43試合 2得点
代表デビュー 2015.08.02 対北朝鮮
W杯出場歴 2018年（0試合）
所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→VfBシュツットガルト（ドイツ）
14 伊東 純也 ITO Junya
生年月日／年齢 1993.03.09 29歳
身長／体重 176cm/66kg
代表戦出場数／得点 38試合 9得点
代表デビュー 2017.12.09 対北朝鮮
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 ヴァンフォーレ甲府→柏レイソル→KRCヘンク（ベルギー）→スタッド・ランス（フランス）
18 浅野 拓磨 ASANO Takuma
生年月日／年齢 1994.11.10 27歳
身長／体重 173cm/71kg
代表戦出場数／得点 36試合 7得点
代表デビュー 2015.08.02 対北朝鮮
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 サンフレッチェ広島→アーセナル（イングランド）→VfBシュツットガルト（ドイツ）→ハノーファー96（ドイツ）→FKパルチザン・ベオグラード（セルビア）→VfLボーフム（ドイツ）
10 南野 拓実 MINAMINO Takumi
生年月日／年齢 1995.01.16 27歳
身長／体重 174cm/68kg
代表戦出場数／得点 43試合 17得点
代表デビュー 2015.10.13 対イラン
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 セレッソ大阪→ザルツブルク（オーストリア）→リバプールFC（イングランド）→サウサンプトン（イングランド）→リバプールFC（イングランド）→ASモナコ（フランス）
13 守田 英正 MORITA Hidemasa
生年月日／年齢 1995.05.10 27歳
身長／体重 177cm/74kg
代表戦出場数／得点 17試合 2得点
代表デビュー 2018.09.11 対コスタリカ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 川崎フロンターレ→CDサンタ・クララ（ポルトガル）→スポルティングCP（ポルトガル）
15 鎌田 大地 KAMADA Daichi
生年月日／年齢 1996.08.05 26歳
身長／体重 180cm/72kg
代表戦出場数／得点 21試合 6得点
代表デビュー 2019.03.22 対コロンビア
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 サガン鳥栖→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）
24 相馬 勇紀 SOMA Yuki
生年月日／年齢 1997.02.25 25歳
身長／体重 166cm/68kg
代表戦出場数／得点 7試合 3得点
代表デビュー 2019.12.10 対中国
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 名古屋グランパス→鹿島アントラーズ→名古屋グランパス
9 三笘 薫 MITOMA Kaoru
生年月日／年齢 1997.05.20 25歳
身長／体重 178cm/73kg
代表戦出場数／得点 9試合 5得点
代表デビュー 2021.11.16 対オマーン
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 川崎フロンターレ→ユニオン・サンジロワーズ（ベルギー）→ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC（イングランド）
25 前田 大然 MAEDA Daizen
生年月日／年齢 1997.10.20 25歳
身長／体重 173cm/67kg
代表戦出場数／得点 8試合 1得点
代表デビュー 2019.06.17 対チリ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 松本山雅FC→水戸ホーリーホック→松本山雅FC→CSマリティモ（ポルトガル）→横浜Ｆ・マリノス→セルティック（スコットランド）
8 堂安 律 DOAN Ritsu
生年月日／年齢 1998.06.16 24歳
身長／体重 172cm/70kg
代表戦出場数／得点 28試合 3得点
代表デビュー 2018.09.11 対コスタリカ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 ガンバ大阪→FCフローニンゲン（オランダ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→アルミニア・ビーレフェルト（ドイツ）→PSVアイントホーフェン（オランダ）→SCフライブルク（ドイツ）
21 上田 綺世 UEDA Ayase
生年月日／年齢 1998.08.28 24歳
身長／体重 182cm/76kg
代表戦出場数／得点 10試合 0得点
代表デビュー 2019.06.17 対チリ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→セルクル・ブルージュKSV（ベルギー）
17 田中 碧 TANAKA Ao
生年月日／年齢 1998.09.10 24歳
身長／体重 180cm/75kg
代表戦出場数／得点 14試合 2得点
代表デビュー 2019.12.14 対香港
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 川崎フロンターレ→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）
20 町野 修斗 MACHINO Shuto
生年月日／年齢 1999.09.30 23歳
身長／体重 185cm/77kg
代表戦出場数／得点 4試合 3得点
代表デビュー 2022.07.19 対香港
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 横浜F・マリノス→ギラヴァンツ北九州→横浜F・マリノス→ギラヴァンツ北九州→湘南ベルマーレ
11 久保 建英 KUBO Takefusa
生年月日／年齢 2001.06.04 21歳
身長／体重 173cm/67kg
代表戦出場数／得点 19試合 1得点
代表デビュー 2019.06.09 対エルサルバドル
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 横浜F・マリノス→FC東京→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→ビジャレアルCF（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン）→レアル・マドリードCF（スペイン）→RCDマジョルカ（スペイン）→レアル・ソシエダ（スペイン）
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