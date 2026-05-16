FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の開幕まで1カ月を切り、日本代表の登録メンバーも発表された。森保一監督率いるサムライブルーは春の欧州遠征でスコットランド、イングランドに連勝し、好調を維持している。
2026年4月1日のFIFAランキングで、日本は前年末と同じ18位。W杯ではグループFで、オランダ（7位）、スウェーデン（38位）、チュニジア（44位）と同組。初戦は米国南部ダラスで、6月15日早朝（日本時間）にオランダと対戦する。
森保監督が2大会連続で指揮
代表を率いるのは、2018年に就任した森保一（もりやす・はじめ）監督。Jリーグの広島、京都、仙台でプレーした元日本代表MFで、指導者としては広島の監督としてJ1リーグで3度の優勝に輝いた。22年カタールW杯ではドイツ、スペインを破ってベスト16に。今回は2大会連続でW杯の采配を振るう。ことし3月に行った国際親善試合では、スコットランドに1-0、イングランドに1-0と連勝し、欧州勢に日本の実力を見せつけた。
W杯予選は通算13勝2分1敗と、危なげなく本選出場を決めている。予選の戦績は以下の通り。
【2次予選グループB】（2023年11月～24年6月）
6勝0敗 1位通過
- 5－0 〇 ミャンマー
- 5－0 〇 シリア
- 1―0 〇 北朝鮮
- 3－0 〇 北朝鮮（没収試合）
- 5－0 〇 ミャンマー
- 5―0 〇 シリア
【3次予選（最終予選）グループC】（24年9月～25年6月）
7勝2分1敗 1位で本選出場決定
- 7－0 〇 中国
- 5－0 〇 バーレーン
- 2－0 〇 サウジアラビア
- 1－1 △ オーストラリア
- 4－0 〇 インドネシア
- 3－1 〇 中国
- 2－0 〇 バーレーン
- 0－0 △ サウジアラビア
- 0－1 ● オーストラリア
- 6－0 〇 インドネシア
選手のほとんどが欧州でプレー
5月15日に発表された代表メンバーは26人。FWの上田綺世（フェイエノールト）、MFの遠藤航（リバプール）、伊東純也（ヘンク）、堂安律（フランクフルト）、久保建英（レアル・ソシエダ）、DFの冨安健洋（アヤックス）、GK の鈴木彩艶（パルマ）など、大半の選手が現在欧州のプロリーグでプレーしている。
9日のプレミアリーグで左脚を負傷したMF三笘薫（ブライトン）は選出されなかった。39歳のベテランDF長友佑都（東京）は5大会連続のW杯代表入りとなった。
過去のサッカーW杯 日本の戦績
1998年（開催国：フランス）
1次リーグ敗退（0勝3敗）
2002年（開催国：日本・韓国）
ベスト16（0－1トルコ）
2006年（開催国：ドイツ）
1次リーグ敗退（1分2敗）
2010年（開催国：南アフリカ）
ベスト16（0－0<PK3-5>パラグアイ）
2014年（開催国：ブラジル）
1次リーグ敗退（1分2敗）
2018年（開催国：ロシア）
ベスト16（2－3ベルギー）
2022年（開催国：カタール）
ベスト16（1－1<PK1-3>クロアチア）
バナー写真：国際親善試合のイングランド戦に臨むサッカー日本代表のイレブン＝2026年3月31日、ロンドン・ウェンブリースタジアム（AFP＝時事）