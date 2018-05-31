2018年サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会が6月14日に開幕。「サムライブルー」こと日本代表の試合日程と、メンバー23人のプロフィールを紹介する。

6月14日に開幕するW杯ロシア大会（2018 FIFAワールドカップ ロシア）に向け、日本サッカー協会（JFA）は5月31日、代表メンバー23人を発表した。

3年にわたって代表を率いたバヒド・ハリルホジッチ氏が、開幕まで2カ月というタイミングで解任される異例の事態に、後任の西野朗監督は極めて短期間での選考を迫られた。その結果、シーズン中の勢いやコンディションよりも過去の実績を重視し、経験豊富で複数のポジションにも対応できる選手を中心に選んだ。

21日から予備メンバーを含む27人を招集し合宿に入った日本代表は、30日にガーナを迎えて壮行試合を行い、0-2で敗れた。この一戦も考慮に入れた最終メンバー選考の結果、ケガですでに戦列を離脱していた青山（MF、サンフレッチェ広島）に加え、三竿（MF、鹿島アントラーズ）、井手口（MF、クルトゥラル・レオネサ＝スペイン）、浅野（FW、VfBシュツットガルト＝ドイツ）の3人が落選した。

代表はこの後、欧州へと出発。大会直前の6月8日にスイス、12日にパラグアイと強化試合を行った後、ロシア入りし、19日に初戦でコロンビアと対戦する。

日本のW杯本大会出場は1998年フランス大会以来、6大会連続6度目。うち3度はグループリーグで敗退し、決勝トーナメントに進出した2002年と2010年はいずれも初戦で敗れている。通算の戦績は17試合で4勝9敗4引き分け（得点14、失点22）。

2018年W杯 日本代表試合日程

（試合開始の日時は日本時間）

グループステージ（グループH） 対戦相手 第1節 6/19 21:00 コロンビア 第2節 6/25 00:00 セネガル 第3節 6/28 23:00 ポーランド セカンドステージ 上：グループ1位通過の場合 下：グループ2位通過の場合 ベスト16 7/4 03:00 グループG-2位 7/3 03:00 グループG-1位 準々決勝 7/7 23:00 F-1位とE-2位の勝者 7/7 03:00 E-1位とF-2位の勝者 準決勝 7/12 03:00 B1/A2とD1/C2の勝者 7/11 03:00 A1/B2とC1/D2の勝者 3位決定戦 7/14 23:00 決勝 7/16 00:00

2018年W杯 日本代表メンバー

（年齢、試合データは2018年5月31日現在）

監督

西野 朗 NISHINO Akira

1955.04.07 63歳

1991－1992 U-20日本代表

1994－1996 U-23日本代表（アトランタ五輪）

1998－2001 柏レイソル

2002－2011 ガンバ大阪

2012 ヴィッセル神戸

2014- 2015 名古屋グランパス

GK 1 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji

1983.03.20 35歳

身長／体重 185cm/74kg

代表戦出場数／失点 83試合 85失点

代表デビュー 2008.02.17 対北朝鮮

W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）

所属クラブ歴 大宮アルディージャ→名古屋グランパスエイト→川崎フロンターレ→リールセSK（ベルギー）→スタンダール・リエージュ（ベルギー）→ダンディー・ユナイテッド（スコットランド）→FCメス（フランス） 1983.03.20 35歳185cm/74kg83試合 85失点2008.02.17 対北朝鮮2010年（4試合）、2014年（3試合）大宮アルディージャ→名古屋グランパスエイト→川崎フロンターレ→リールセSK（ベルギー）→スタンダール・リエージュ（ベルギー）→ダンディー・ユナイテッド（スコットランド）→FCメス（フランス）

12 東口 順昭 HIGASHIGUCHI Masaaki

1986.05.12 32歳

身長／体重 184cm/78kg

代表戦出場数／失点 4試合 5失点

代表デビュー 2015.08.09 対中国

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 アルビレックス新潟→ガンバ大阪 1986.05.12 32歳184cm/78kg4試合 5失点2015.08.09 対中国アルビレックス新潟→ガンバ大阪

23 中村 航輔 NAKAMURA Kosuke

1995.02.27 23歳

身長／体重 185cm/82kg

代表戦出場数／失点 3試合 5失点

代表デビュー 2017.12.09 対北朝鮮

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 柏レイソル→アビスパ福岡→柏レイソル 1995.02.27 23歳185cm/82kg3試合 5失点2017.12.09 対北朝鮮柏レイソル→アビスパ福岡→柏レイソル

DF 5 長友 佑都 NAGATOMO Yuto

1986.09.12 31歳

身長／体重 170cm/68kg

代表戦出場数／得点 104試合 3得点

代表デビュー 2008.05.24 対コートジボワール

W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）

所属クラブ歴 FC東京→ACチェゼーナ（イタリア）→インテル・ミラノ（イタリア）→ガラタサライSK（トルコ） 1986.09.12 31歳170cm/68kg104試合 3得点2008.05.24 対コートジボワール2010年（4試合）、2014年（3試合）FC東京→ACチェゼーナ（イタリア）→インテル・ミラノ（イタリア）→ガラタサライSK（トルコ）

20 槙野 智章 MAKINO Tomoaki

1987.05.11 31歳

身長／体重 182cm/77kg

代表戦出場数／得点 31試合 4得点

代表デビュー 2010.01.06 対イエメン

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 サンフレッチェ広島→1.FCケルン（ドイツ）→浦和レッズ 1987.05.11 31歳182cm/77kg31試合 4得点2010.01.06 対イエメンサンフレッチェ広島→1.FCケルン（ドイツ）→浦和レッズ

22 吉田 麻也 YOSHIDA Maya

1988.08.24 29歳

身長／体重 189cm/78kg

代表戦出場数／得点 81試合 10得点

代表デビュー 2009.12.21 対イエメン

W杯出場歴 2014年（3試合）

所属クラブ歴 名古屋グランパス→VVVフェンロ（オランダ）→サウサンプトン（イングランド） 1988.08.24 29歳189cm/78kg81試合 10得点2009.12.21 対イエメン2014年（3試合）名古屋グランパス→VVVフェンロ（オランダ）→サウサンプトン（イングランド）

19 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki

1990.04.12 28歳

身長／体重 183cm/70kg

代表戦出場数／得点 41試合 0得点

代表デビュー 2012.05.23 対アゼルバイジャン

W杯出場歴 2014年（0試合）

所属クラブ歴 柏レイソル→ハノーファー96（ドイツ）→オランピック・ド・マルセイユ（フランス） 1990.04.12 28歳183cm/70kg41試合 0得点2012.05.23 対アゼルバイジャン2014年（0試合）柏レイソル→ハノーファー96（ドイツ）→オランピック・ド・マルセイユ（フランス）

21 酒井 高徳 SAKAI Gotoku

1991.03.14 27歳

身長／体重 176cm/74kg

代表戦出場数／得点 39試合 0得点

代表デビュー 2012.09.06 対アラブ首長国連邦

W杯出場歴 2014年（0試合）

所属クラブ歴 アルビレックス新潟→VfBシュツットガルト（ドイツ）→ハンブルガーSV（ドイツ） 1991.03.14 27歳176cm/74kg39試合 0得点2012.09.06 対アラブ首長国連邦2014年（0試合）アルビレックス新潟→VfBシュツットガルト（ドイツ）→ハンブルガーSV（ドイツ）

3 昌子 源 SHOJI Gen

1992.12.11 25歳

身長／体重 182cm/74kg

代表戦出場数／得点 11試合 1得点

代表デビュー 2015.03.31 対ウズベキスタン

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 鹿島アントラーズ 1992.12.11 25歳182cm/74kg11試合 1得点2015.03.31 対ウズベキスタン鹿島アントラーズ

6 遠藤 航 ENDO Wataru

1993.02.09 25歳

身長／体重 178cm/75kg

代表戦出場数／得点 11試合 0得点

代表デビュー 2015.08.02 対北朝鮮

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→浦和レッズ 1993.02.09 25歳178cm/75kg11試合 0得点2015.08.02 対北朝鮮湘南ベルマーレ→浦和レッズ

2 植田 直通 UEDA Naomichi

1994.10.24 23歳

身長／体重 186cm/79kg

代表戦出場数／得点 3試合 0得点

代表デビュー 2017.12.12 対中国

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 鹿島アントラーズ 1994.10.24 23歳186cm/79kg3試合 0得点2017.12.12 対中国鹿島アントラーズ

MF 17 長谷部 誠（主将）HASEBE Makoto

1984.01.18 34歳

身長／体重 180cm/72kg

代表戦出場数／得点 109試合 2得点

代表デビュー 2006.02.10 対アメリカ

W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）

所属クラブ歴 浦和レッズ→VfLヴォルフスブルク（ドイツ）→1.FCニュルンベルク（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 1984.01.18 34歳180cm/72kg109試合 2得点2006.02.10 対アメリカ2010年（4試合）、2014年（3試合）浦和レッズ→VfLヴォルフスブルク（ドイツ）→1.FCニュルンベルク（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）

4 本田 圭佑 HONDA Keisuke

1986.06.13 31歳

身長／体重 182cm/74kg

代表戦出場数／得点 94試合 36得点

代表デビュー 2008.06.22 対バーレーン

W杯出場歴 2010年（4試合2得点）、2014年（3試合1得点）

所属クラブ歴 名古屋グランパス→VVVフェンロ（オランダ）→CSKAモスクワ（ロシア）→ACミラン（イタリア）→CFパチューカ（メキシコ） 1986.06.13 31歳182cm/74kg94試合 36得点2008.06.22 対バーレーン2010年（4試合2得点）、2014年（3試合1得点）名古屋グランパス→VVVフェンロ（オランダ）→CSKAモスクワ（ロシア）→ACミラン（イタリア）→CFパチューカ（メキシコ）

14 乾 貴士 INUI Takashi

1988.06.22 29歳

身長／体重 169cm/59kg

代表戦出場数／得点 25試合 2得点

代表デビュー 2009.01.20 対イエメン

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 横浜F・マリノス→セレッソ大阪→VfLボーフム（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→SDエイバル（スペイン） 1988.06.22 29歳169cm/59kg25試合 2得点2009.01.20 対イエメン横浜F・マリノス→セレッソ大阪→VfLボーフム（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→SDエイバル（スペイン）

10 香川 真司 KAGAWA Shinji

1989.03.17 29歳

身長／体重 175cm/68kg

代表戦出場数／得点 90試合 29得点

代表デビュー 2008.05.24 対コートジボワール

W杯出場歴 2014年（3試合）

所属クラブ歴 セレッソ大阪→ボルシア・ドルトムント（ドイツ）→マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）→ボルシア・ドルトムント（ドイツ） 1989.03.17 29歳175cm/68kg90試合 29得点2008.05.24 対コートジボワール2014年（3試合）セレッソ大阪→ボルシア・ドルトムント（ドイツ）→マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）→ボルシア・ドルトムント（ドイツ）

16 山口 蛍 YAMAGUCHI Hotaru

1990.10.06 27歳

身長／体重 173cm/72kg

代表戦出場数／得点 41試合 2得点

代表デビュー 2013.07.21 対中国

W杯出場歴 2014年（3試合）

所属クラブ歴 セレッソ大阪→ハノーファー96（ドイツ）→セレッソ大阪 1990.10.06 27歳173cm/72kg41試合 2得点2013.07.21 対中国2014年（3試合）セレッソ大阪→ハノーファー96（ドイツ）→セレッソ大阪

8 原口 元気 HARAGUCHI Genki

1991.05.09 27歳

身長／体重 177cm/68kg

代表戦出場数／得点 31試合 6得点

代表デビュー 2011.10.07 対ベトナム

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 浦和レッズ→ヘルタ・ベルリン（ドイツ）→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ） 1991.05.09 27歳177cm/68kg31試合 6得点2011.10.07 対ベトナム浦和レッズ→ヘルタ・ベルリン（ドイツ）→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）

11 宇佐美 貴史 USAMI Takashi

1992.05.06 26歳

身長／体重 180cm/72kg

代表戦出場数／得点 22試合 3得点

代表デビュー 2015.03.27 対チュニジア

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 ガンバ大阪→バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）→TSG1899ホッフェンハイム（ドイツ）→ガンバ大阪→FCアウクスブルク（ドイツ）→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ） 1992.05.06 26歳180cm/72kg22試合 3得点2015.03.27 対チュニジアガンバ大阪→バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）→TSG1899ホッフェンハイム（ドイツ）→ガンバ大阪→FCアウクスブルク（ドイツ）→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）

7 柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku

1992.05.28 26歳

身長／体重 175cm/62kg

代表戦出場数／得点 16試合 3得点

代表デビュー 2014.09.09 対ベネズエラ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→CDテネリフェ（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン） 1992.05.28 26歳175cm/62kg16試合 3得点2014.09.09 対ベネズエラ鹿島アントラーズ→CDテネリフェ（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン）

18 大島 僚太 OHSHIMA Ryota

1993.01.23 25歳

身長／体重 168cm/64kg

代表戦出場数／得点 4試合 0得点

代表デビュー 2016.09.01 対アラブ首長国連邦

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 川崎フロンターレ 1993.01.23 25歳168cm/64kg4試合 0得点2016.09.01 対アラブ首長国連邦川崎フロンターレ

FW 9 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji

1986.04.16 32歳

身長／体重 174cm/70kg

代表戦出場数／得点 112試合 50得点

代表デビュー 2008.10.29 対アラブ首長国連邦

W杯出場歴 2010年（4試合1得点）、2014年（3試合1得点）

所属クラブ歴 清水エスパルス→VfBシュツットガルト（ドイツ）→1.FSVマインツ05(（ドイツ）→レスター・シティー（イングランド） 1986.04.16 32歳174cm/70kg112試合 50得点2008.10.29 対アラブ首長国連邦2010年（4試合1得点）、2014年（3試合1得点）清水エスパルス→VfBシュツットガルト（ドイツ）→1.FSVマインツ05(（ドイツ）→レスター・シティー（イングランド）

15 大迫 勇也 OSAKO Yuya

1990.05.18 28歳

身長／体重 182cm/71kg

代表戦出場数／得点 27試合 7得点

代表デビュー 2013.07.21 対中国

W杯出場歴 2014年（2試合）

所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→TSV1860ミュンヘン（ドイツ）→1.FCケルン（ドイツ）→ベルダー・ブレーメン（ドイツ） 1990.05.18 28歳182cm/71kg27試合 7得点2013.07.21 対中国2014年（2試合）鹿島アントラーズ→TSV1860ミュンヘン（ドイツ）→1.FCケルン（ドイツ）→ベルダー・ブレーメン（ドイツ）

13 武藤 嘉紀 MUTO Yoshinori

1992.07.15 25歳

身長／体重 178cm/72kg

代表戦出場数／得点 22試合 2得点

代表デビュー 2014.09.05 対ウルグアイ

W杯出場歴 0

所属クラブ歴 FC東京→1.FSVマインツ05（ドイツ） 1992.07.15 25歳178cm/72kg22試合 2得点2014.09.05 対ウルグアイFC東京→1.FSVマインツ05（ドイツ）

（画像提供：日本サッカー協会 ©JFA）