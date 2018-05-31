2018年サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会が6月14日に開幕。「サムライブルー」こと日本代表の試合日程と、メンバー23人のプロフィールを紹介する。
6月14日に開幕するW杯ロシア大会（2018 FIFAワールドカップ ロシア）に向け、日本サッカー協会（JFA）は5月31日、代表メンバー23人を発表した。
3年にわたって代表を率いたバヒド・ハリルホジッチ氏が、開幕まで2カ月というタイミングで解任される異例の事態に、後任の西野朗監督は極めて短期間での選考を迫られた。その結果、シーズン中の勢いやコンディションよりも過去の実績を重視し、経験豊富で複数のポジションにも対応できる選手を中心に選んだ。
21日から予備メンバーを含む27人を招集し合宿に入った日本代表は、30日にガーナを迎えて壮行試合を行い、0-2で敗れた。この一戦も考慮に入れた最終メンバー選考の結果、ケガですでに戦列を離脱していた青山（MF、サンフレッチェ広島）に加え、三竿（MF、鹿島アントラーズ）、井手口（MF、クルトゥラル・レオネサ＝スペイン）、浅野（FW、VfBシュツットガルト＝ドイツ）の3人が落選した。
代表はこの後、欧州へと出発。大会直前の6月8日にスイス、12日にパラグアイと強化試合を行った後、ロシア入りし、19日に初戦でコロンビアと対戦する。
日本のW杯本大会出場は1998年フランス大会以来、6大会連続6度目。うち3度はグループリーグで敗退し、決勝トーナメントに進出した2002年と2010年はいずれも初戦で敗れている。通算の戦績は17試合で4勝9敗4引き分け（得点14、失点22）。
2018年W杯 日本代表試合日程
（試合開始の日時は日本時間）
|グループステージ（グループH）
|対戦相手
|第1節
|6/19 21:00
|コロンビア
|第2節
|6/25 00:00
|セネガル
|第3節
|6/28 23:00
|ポーランド
|セカンドステージ
|上：グループ1位通過の場合
|下：グループ2位通過の場合
|ベスト16
|7/4 03:00
|グループG-2位
|7/3 03:00
|グループG-1位
|準々決勝
|7/7 23:00
|F-1位とE-2位の勝者
|7/7 03:00
|E-1位とF-2位の勝者
|準決勝
|7/12 03:00
|B1/A2とD1/C2の勝者
|7/11 03:00
|A1/B2とC1/D2の勝者
|3位決定戦
|7/14 23:00
|決勝
|7/16 00:00
2018年W杯 日本代表メンバー
（年齢、試合データは2018年5月31日現在）
監督
西野 朗 NISHINO Akira
1955.04.07 63歳監督歴
1991－1992 U-20日本代表
1994－1996 U-23日本代表（アトランタ五輪）
1998－2001 柏レイソル
2002－2011 ガンバ大阪
2012 ヴィッセル神戸
2014- 2015 名古屋グランパス
GK
1 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji
身長／体重 185cm/74kg
代表戦出場数／失点 83試合 85失点
代表デビュー 2008.02.17 対北朝鮮
W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）
所属クラブ歴 大宮アルディージャ→名古屋グランパスエイト→川崎フロンターレ→リールセSK（ベルギー）→スタンダール・リエージュ（ベルギー）→ダンディー・ユナイテッド（スコットランド）→FCメス（フランス）
12 東口 順昭 HIGASHIGUCHI Masaaki
身長／体重 184cm/78kg
代表戦出場数／失点 4試合 5失点
代表デビュー 2015.08.09 対中国
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 アルビレックス新潟→ガンバ大阪
23 中村 航輔 NAKAMURA Kosuke
身長／体重 185cm/82kg
代表戦出場数／失点 3試合 5失点
代表デビュー 2017.12.09 対北朝鮮
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 柏レイソル→アビスパ福岡→柏レイソル
DF
5 長友 佑都 NAGATOMO Yuto
身長／体重 170cm/68kg
代表戦出場数／得点 104試合 3得点
代表デビュー 2008.05.24 対コートジボワール
W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）
所属クラブ歴 FC東京→ACチェゼーナ（イタリア）→インテル・ミラノ（イタリア）→ガラタサライSK（トルコ）
20 槙野 智章 MAKINO Tomoaki
身長／体重 182cm/77kg
代表戦出場数／得点 31試合 4得点
代表デビュー 2010.01.06 対イエメン
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 サンフレッチェ広島→1.FCケルン（ドイツ）→浦和レッズ
22 吉田 麻也 YOSHIDA Maya
身長／体重 189cm/78kg
代表戦出場数／得点 81試合 10得点
代表デビュー 2009.12.21 対イエメン
W杯出場歴 2014年（3試合）
所属クラブ歴 名古屋グランパス→VVVフェンロ（オランダ）→サウサンプトン（イングランド）
19 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki
身長／体重 183cm/70kg
代表戦出場数／得点 41試合 0得点
代表デビュー 2012.05.23 対アゼルバイジャン
W杯出場歴 2014年（0試合）
所属クラブ歴 柏レイソル→ハノーファー96（ドイツ）→オランピック・ド・マルセイユ（フランス）
21 酒井 高徳 SAKAI Gotoku
身長／体重 176cm/74kg
代表戦出場数／得点 39試合 0得点
代表デビュー 2012.09.06 対アラブ首長国連邦
W杯出場歴 2014年（0試合）
所属クラブ歴 アルビレックス新潟→VfBシュツットガルト（ドイツ）→ハンブルガーSV（ドイツ）
3 昌子 源 SHOJI Gen
身長／体重 182cm/74kg
代表戦出場数／得点 11試合 1得点
代表デビュー 2015.03.31 対ウズベキスタン
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ
6 遠藤 航 ENDO Wataru
身長／体重 178cm/75kg
代表戦出場数／得点 11試合 0得点
代表デビュー 2015.08.02 対北朝鮮
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 湘南ベルマーレ→浦和レッズ
2 植田 直通 UEDA Naomichi
身長／体重 186cm/79kg
代表戦出場数／得点 3試合 0得点
代表デビュー 2017.12.12 対中国
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ
MF
17 長谷部 誠（主将）HASEBE Makoto
身長／体重 180cm/72kg
代表戦出場数／得点 109試合 2得点
代表デビュー 2006.02.10 対アメリカ
W杯出場歴 2010年（4試合）、2014年（3試合）
所属クラブ歴 浦和レッズ→VfLヴォルフスブルク（ドイツ）→1.FCニュルンベルク（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）
4 本田 圭佑 HONDA Keisuke
身長／体重 182cm/74kg
代表戦出場数／得点 94試合 36得点
代表デビュー 2008.06.22 対バーレーン
W杯出場歴 2010年（4試合2得点）、2014年（3試合1得点）
所属クラブ歴 名古屋グランパス→VVVフェンロ（オランダ）→CSKAモスクワ（ロシア）→ACミラン（イタリア）→CFパチューカ（メキシコ）
14 乾 貴士 INUI Takashi
身長／体重 169cm/59kg
代表戦出場数／得点 25試合 2得点
代表デビュー 2009.01.20 対イエメン
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 横浜F・マリノス→セレッソ大阪→VfLボーフム（ドイツ）→アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）→SDエイバル（スペイン）
10 香川 真司 KAGAWA Shinji
身長／体重 175cm/68kg
代表戦出場数／得点 90試合 29得点
代表デビュー 2008.05.24 対コートジボワール
W杯出場歴 2014年（3試合）
所属クラブ歴 セレッソ大阪→ボルシア・ドルトムント（ドイツ）→マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）→ボルシア・ドルトムント（ドイツ）
16 山口 蛍 YAMAGUCHI Hotaru
身長／体重 173cm/72kg
代表戦出場数／得点 41試合 2得点
代表デビュー 2013.07.21 対中国
W杯出場歴 2014年（3試合）
所属クラブ歴 セレッソ大阪→ハノーファー96（ドイツ）→セレッソ大阪
8 原口 元気 HARAGUCHI Genki
身長／体重 177cm/68kg
代表戦出場数／得点 31試合 6得点
代表デビュー 2011.10.07 対ベトナム
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 浦和レッズ→ヘルタ・ベルリン（ドイツ）→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）
11 宇佐美 貴史 USAMI Takashi
身長／体重 180cm/72kg
代表戦出場数／得点 22試合 3得点
代表デビュー 2015.03.27 対チュニジア
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 ガンバ大阪→バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）→TSG1899ホッフェンハイム（ドイツ）→ガンバ大阪→FCアウクスブルク（ドイツ）→フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）
7 柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku
身長／体重 175cm/62kg
代表戦出場数／得点 16試合 3得点
代表デビュー 2014.09.09 対ベネズエラ
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→CDテネリフェ（スペイン）→ヘタフェCF（スペイン）
18 大島 僚太 OHSHIMA Ryota
身長／体重 168cm/64kg
代表戦出場数／得点 4試合 0得点
代表デビュー 2016.09.01 対アラブ首長国連邦
W杯出場歴 0
所属クラブ歴 川崎フロンターレ
FW
9 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji
身長／体重 174cm/70kg
代表戦出場数／得点 112試合 50得点
代表デビュー 2008.10.29 対アラブ首長国連邦
W杯出場歴 2010年（4試合1得点）、2014年（3試合1得点）
所属クラブ歴 清水エスパルス→VfBシュツットガルト（ドイツ）→1.FSVマインツ05(（ドイツ）→レスター・シティー（イングランド）
15 大迫 勇也 OSAKO Yuya
身長／体重 182cm/71kg
代表戦出場数／得点 27試合 7得点
代表デビュー 2013.07.21 対中国
W杯出場歴 2014年（2試合）
所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→TSV1860ミュンヘン（ドイツ）→1.FCケルン（ドイツ）→ベルダー・ブレーメン（ドイツ）