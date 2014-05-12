サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル大会の日本代表メンバーが5月12日に発表された。チームの現状や基本的な戦術、中心選手らを紹介する。
選出メンバーはGK3人、DF8人、MF4人、FW8人の計23人。これまでアジアカップやW杯予選を戦ってきた選手が中心だが、FWにはJリーグで今季も好調のベテランストライカー、大久保嘉人（川崎フロンターレ）、ドリブル突破を武器とする若手の齋藤学（横浜Fマリノス）が選ばれた。
選出された代表メンバー
|ポジション
|氏名
|所属
|年齢
|身長
|体重
|GK
|川島永嗣
|スタンダール・リエージュ
|31
|185
|82
|西川周作
|浦和
|27
|183
|81
|権田修一
|FC東京
|25
|187
|85
|DF
|今野泰幸
|ガンバ大阪
|31
|178
|73
|伊野波雅彦
|磐田
|28
|179
|74
|長友佑都
|インテル・ミラノ
|27
|170
|68
|森重真人
|FC東京
|27
|183
|76
|内田篤人
|シャルケ
|26
|176
|62
|吉田麻也
|サウサンプトン
|25
|189
|78
|酒井宏樹
|ハノーファー
|24
|185
|70
|酒井高徳
|シュツットガルト
|23
|176
|74
|MF
|遠藤保仁
|ガンバ大阪
|34
|178
|75
|長谷部誠
|ニュルンベルク
|30
|180
|73
|青山敏弘
|広島
|28
|174
|73
|山口蛍
|セレッソ大阪
|23
|173
|72
|FW
|大久保嘉人
|川崎
|32
|170
|73
|岡崎慎司
|マインツ
|28
|174
|76
|本田圭佑
|ACミラン
|27
|182
|74
|香川真司
|マンチェスター・ユナイテッド
|25
|172
|64
|清武弘嗣
|ニュルンベルク
|24
|172
|66
|柿谷曜一朗
|セレッソ大阪
|24
|177
|68
|齋藤学
|横浜Fマリノス
|24
|169
|68
|大迫勇也
|1860ミュンヘン
|24
|182
|73
※年齢はW杯が開幕する2014年6月12日現在
アルベルト・ザッケローニ監督は東京都内で開いた記者会見で、「相手に合わせるのではなく、自分たちが主導権を握るサッカーをしたい。W杯本大会で日本サッカー成長の証を残すためのメンバーを選んだ」と語った。
W杯ブラジル大会は6月12日に開幕。日本はまずグループリーグC組で、コートジボワール、ギリシャ、コロンビアの順に対戦する。
4バックで戦った欧州遠征で手ごたえ
ザッケローニ氏は2010年8月に日本代表監督に就任。14年3月までの戦績は50戦で28勝11敗11分け（慈善試合を除く）となっている。11年のアジアカップを制し、Ｗ杯アジア予選も難なく突破するなど、アジアでは圧倒的な強さを誇ってきた。13年10月のヨーロッパ遠征では格下のベラルーシに0－1、セルビアに0－2と相次いで完封負け。ザッケローニの指導力に一時疑問の声も出たが、11月には強豪オランダに2－2と善戦。ベルギーには3－2で逆転勝ちして、内容ともに満足できる結果を残した。
監督自身はＷ杯に向け、攻撃的な3－4－3のフォーメーションを追求しているとされるが、なかなか結果が出ず、オランダ・ベルギー戦では4－2－3－１で戦った。
最近の試合ではセンターバックが吉田と森重、左サイドに長友、右サイドに内田、ボランチに遠藤と長谷部、攻撃的ミッドフィールダーに岡崎・本田・香川、１トップに柿谷または大迫が先発起用されることが多い。チームの中心は、ACミラン（イタリア）に今季移籍した本田。セットプレーのフリーキックは本田か遠藤が蹴る。
（カバー写真＝時事）