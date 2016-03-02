東日本大震災発生から5年。復興の現状と福島の状況を、データでまとめた。
いまだに17万8000人が避難
復興庁が2016年1月にまとめた震災による避難生活者は、約17万8000人。この1年で5万人以上減ったが、まだ仮設住宅やみなし仮設、親戚宅などに身を寄せる被災者も多数いる。福島県の避難者が半数以上の9万8000人を占める。
震災後の避難生活による体調悪化、自殺などによる「震災関連死」は、この1年で200人余り増えた。
|2015
|2016
|震災死者
|1万5894人
|警察庁、16年2月1日現在
|行方不明者
|2562人
|同上
|震災関連死
|3194人
|3407人
|復興庁、15年9月末
|避難生活者
|約22万9000人
|約17万8000人
|復興庁、16年1月
|仮設住宅入居戸数
（みなし仮設など含む）
|8万7635戸
|6万5704戸
|同上
宅地造成、完了まだ2割
避難者の住宅の受け皿の一つとなる「災害公営住宅」は建設が急ピッチで進み、計画の43%が完成した。しかし、移転して自宅を再建するための宅地は、まだ計画の2割ほどしか引き渡しできない状況。三陸沿岸など、高台に適地があまりない地域では工事に時間がかかり、完成まであと2、3年かかりそうなケースもある。
住宅・まちづくり
|2014
|2015
|2016
|災害公営住宅完成戸数
|2%
|15%
|2万9997戸の計画に対し1万4466戸完成（49%）
|自力再建者向け宅地完成数
|6%
|11%
|2万338戸の計画に対し6534戸分完成（32%）
|学校
|94%
|96%
|2308校中2261校が復旧完了（98%）
社会基盤
|2014
|2015
|2016
|海岸堤防
|14%
|21%
|501件の復旧工事のうち125件が完了（25%）
|国道
|99%
|99%
|1161キロ中1159キロが完成（99%）
|鉄道
|89%
|91%
|2330キロ中2171.6キロが運行再開（93%）
産業
|2014
|2015
|2016
|農地
|63%
|70%
|2万1480ヘクタール中1万5920ヘクタールが作付け可能に（74%）
|漁港
|37%
|56%
|319港中233が完全回復（73％）
|養殖施設
|82%
|89%
|再開希望7万6193施設中6万8848が完成（90%）
（復興庁、2016年1月末現在）
伸び悩む観光産業
東北地方には美しい自然や良質の温泉、個性豊かな各地の祭りなど、豊かな観光資源がある。ここ数年で日本への外国人観光客が急増する中、震災後は「被災地」というイメージが先行してか、東北を訪れる外国人は減っている。
2010年と2014年の外国人宿泊数の比較
|2010年
|2014年
|増減率
|全国
|2602万人
|4207万人
|161.70%
|東北6県
|51万人
|35万人
|70.10%
復興庁の記者会見資料より