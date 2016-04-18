4月14日、熊本県で震度7を記録した地震を皮切りに、熊本県、大分県で強い地震が相次ぎ、余震も収まる気配をみせない。被災者が不安な日々を送る中、義援金などを募る動きが広がっている。
4月18日現在、主な寄付、募金関連の窓口は以下の通り。
|平成28年熊本県地震義援金
（～6月30日）
問い合わせ先：
県健康福祉部健康福祉政策課 福祉のまちづくり室まちづくり推進班
TEL:096-333-2202
(受付可能時間：午前8時30分～午後5時00分)
|◆義援金受入口座名義 熊本地震義援金
肥後銀行 県庁支店 普通預金 1639261
熊本銀行 県庁支店 普通預金 3012170
ゆうちょ銀行 口座記号番号00940-0-174320＊同一金融機関での本支店間の振込手数料は免除（ATMは有料）。ゆうちょ銀行への送金は、全国の貯金窓口から「通常払込み」の扱いに限り手数料は免除（ATMは有料）。◆熊本県の出先機関（事務所）に義援金箱を設置。
設置箇所：東京・大阪・福岡の各熊本県事務所、県内の各広域本部・地域振興局。平成28年熊本地震義援金の募集について
|赤い羽根共同募金
（～6月30日）
|◆熊本県共同募金会の義援金受付口座
1）肥後銀行
水道町支店(スイドウチョウシテン)
普通預金 口座番号1281400
口座名 社会福祉法人 熊本県共同募金会
（ﾌﾘｶﾞﾅ） ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｸﾏﾓﾄｹﾝｷｮｩﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ2）熊本銀行
花畑支店（ハナバタシテン）
普通預金 口座番号 0025449
口座名 社会福祉法人 熊本県共同募金会
（ﾌﾘｶﾞﾅ） ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｸﾏﾓﾄｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ◆中央共同募金会の義援金受付口座
・振込先 三井住友銀行 東京公務部
・普通預金 口座番号 0162585
・口座名 (福）中央共同募金会熊本地震義援金
（ﾌﾘｶﾞﾅ） ﾌｸ)ﾁﾕｳｵｳｷﾖｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲｸﾏﾓﾄｼﾞｼﾝｷﾞｴﾝｷﾝ※4月18日(月)以降に三井住友銀行より送金する場合、ATMも含めて本支店間の送金手数料は免除平成28年熊本地震 災害義援金の募集について
|日本財団・災害復興支援特別基金
|◆クレジットカード寄付：財団ホームページから◆銀行振り込み寄付：財団ホームページのフォームに記入のうえ、日本財団の口座に振り込み
・振込先 三菱東京UFJ銀行 きよなみ支店
・普通預金 口座番号2443179
・口座名 公益財団法人日本財団
（ﾌﾘｶﾞﾅ）ザイ）ニッポンザイダン災害復興支援特別基金 平成28年熊本地震ボランティア活動資金募金
|日本赤十字社 平成28年熊本地震災害義援金
（～6月30日）
|◆郵便振替（ゆうちょ銀行・郵便局）：
・口座記号番号 00130-4-265072
・口座加入者名 日赤平成28年熊本地震災害義援金窓口での振り込みの場合は、振込手数料は免除。
問い合わせはゆうちょコールセンター（0120･108420、平日午前8時半～午後9時、土日祝午前9時～午後5時）◆銀行振り込み寄付：日本赤十字社のホームページのフォームに事前登録のうえ、下記口座に振り込み1）三井住友銀行 すずらん支店 普通預金「2787530」2）三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金「2105525」3）みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金「0620308」※口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」。平成28年熊本地震災害義援金
|ピースウィンズ・ジャパン
|◆クレジットカード寄付、楽天銀行を通じて寄付◆郵便振替：
・口座00160-3-179641
・口座名義：特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
・通信欄に、「熊本地震緊急寄付」と明記※他の銀行から振込む場合は、 銀行コード「9900」 店番「109」【熊本地震】緊急寄付の受付開始
|公益財団法人神戸新聞厚生事業団（～6月30日）
問い合わせ先：
公益財団法人神戸新聞厚生事業団
（〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1の5の7、神戸情報文化ビル9階、TEL: 078-362-7150）
|◆郵便振替：
・口座番号00980-3-172130
・口座名 公益財団法人神戸新聞厚生事業団振込手数料は負担。通信欄に「熊本地震」と明記。神戸新聞紙面に氏名を掲載。匿名希望の方は「匿名希望」、領収書の必要な方は「領収書必要」明記◆直接持参（物資の取り扱いはしない）
・土日祝日を除く午前10時～午後5時。または神戸新聞の各支社、総局へ熊本地震で被災者救援募金受け付け
|社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団
|◆郵便振替：
・口座番号 00920･6･301395
・口座名 朝日新聞厚生文化事業団
通信欄に「熊本」と明記。◆現金書留
〒104･8011（所在地不要）朝日新聞厚生文化事業団「熊本地震救援金」係へ。紙面での匿名扱いの希望、預かり証の送付が不要な方は、その旨も明記◆クレジットカード、銀行振り込みでの募金は同事業団ホームページから。手数料は自己負担。熊本地震救援金を募ります
|「熊本地震災害義援金」JNN・JRN共同災害募金
|◆銀行振り込み寄付：
・振り込み先 三井住友銀行 赤坂支店
・口座 普通預金 9211785
・口座名「JNN・JRN共同災害募金 平成28年熊本地震災害義援金」義援金は全額、JNN・JRN共同災害募金事務局から日本赤十字社を通じて被災地の義援金配分委員会に送られ、同委員会によって被災者の方々の手元に届く。JNN・JRN共同災害募金
（2016年4月18日 ニッポンドットコム編集部）バナー写真＝熊本県産品を購入して被災地の役に立ちたいという人たちでにぎわう、東京銀座のアンテナショップ「銀座熊本館」（2016年4月17日／時事）