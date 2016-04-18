平成28年熊本県地震義援金

（～6月30日）

問い合わせ先：

県健康福祉部健康福祉政策課 福祉のまちづくり室まちづくり推進班

TEL:096-333-2202

(受付可能時間：午前8時30分～午後5時00分)

◆義援金受入口座名義 熊本地震義援金

肥後銀行 県庁支店 普通預金 1639261

熊本銀行 県庁支店 普通預金 3012170

ゆうちょ銀行 口座記号番号00940-0-174320＊同一金融機関での本支店間の振込手数料は免除（ATMは有料）。ゆうちょ銀行への送金は、全国の貯金窓口から「通常払込み」の扱いに限り手数料は免除（ATMは有料）。◆熊本県の出先機関（事務所）に義援金箱を設置。

設置箇所：東京・大阪・福岡の各熊本県事務所、県内の各広域本部・地域振興局。 平成28年熊本地震義援金の募集について