2020年東京五輪・パラリンピックの競技会場が確定した。各施設の概要と競技種目、交通アクセスなどを紹介する。

各競技の会場一覧

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東京都心・近郊の競技施設

五輪：開閉会式、陸上競技、サッカー

パラ：開閉会式、陸上競技

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2. 東京体育館

五輪：卓球

パラ：卓球

槇文彦の設計で1990年に全面改築。2012年にリニューアル。

アクセス：JR総武線「千駄ヶ谷」すぐ

新国立競技場の西隣り

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3. 国立代々木競技場

五輪：ハンドボール

パラ：バドミントン、ウィルチェアーラグビー

1964年大会の水泳、バスケットボール会場。丹下健三設計。

JR山手線「原宿」などから徒歩

近くの名所・観光スポット：明治神宮、代々木公園、原宿、渋谷

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4. 日本武道館

五輪：柔道、空手

パラ：柔道

1964年大会の柔道会場。大規模コンサート会場としても知られ、66年にはビートルズが公演した。

東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」から徒歩

近くの名所・観光スポット：皇居、靖国神社

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5. 皇居外苑

五輪：自転車競技（ロード・レース スタート／ゴール）

東京メトロ千代田線「二重橋前」、日比谷線「日比谷」などから徒歩

近くの名所・観光スポット：皇居、東京駅

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6. 東京国際フォーラム

五輪：ウエイトリフティング

パラ：パワーリフティング

1997年に開館した、ラファエル・ヴィニオリ設計の総合文化施設。

JR京浜東北線・山手線、東京メトロ有楽町線「有楽町」すぐ

近くの名所・観光スポット：皇居、日比谷公園、銀座

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五輪：ボクシング

1984年完成。主に大相撲の興行に使われる「相撲の聖地」。

JR総武線、都営大江戸線「両国」から徒歩

近くの名所・観光スポット：浅草、隅田川

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五輪：バレーボール

パラ：車椅子バスケットボール（決勝）

観客席1万席超のアリーナを持つ施設として、建設が計画されている。

東京臨海新交通ゆりかもめ「有明テニスの森」「新豊洲」から徒歩

有明アリーナ 2015年10月時点でのイメージ図／©東京都

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五輪：体操、新体操、トランポリン

パラ：ボッチャ

観客席約1万２０００席の競技場を新たに整備。大会後は東京都が展示場として１０年間使用する

東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」から徒歩

有明体操競技場の内観 2016年3月時点でのイメージ図／©Tokyo 2020

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五輪：自転車競技（BMX）、スケートボード

選手村近くの有明北地区に整備予定

東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」から徒歩

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11. 有明テニスの森

五輪：テニス

パラ：車いすテニス

１万人収容の中核施設「有明コロシアム」は全天候型コートで、スライド式開閉屋根を備えている。

東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」から徒歩

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12. お台場海浜公園

五輪：水泳（マラソン10km）、トライアスロン

パラ：トライアスロン

東京臨海新交通ゆりかもめ「台場」「お台場海浜公園」などから徒歩

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13. 潮風公園

五輪：ビーチバレーボール

お台場海浜公園に隣接。

東京臨海新交通ゆりかもめ「台場」などから徒歩

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14. 青海アーバンスポーツパーク

五輪：バスケットボール（3x3）、スポーツクライミング

パラ：5人制サッカー

お台場地区に仮設会場を整備予定

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五輪：ホッケー

大井ふ頭中央海浜公園に、人工芝の競技場を新設する。

東京モノレール「大井競馬場前駅」から徒歩

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五輪：馬術（クロスカントリー）

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五輪：カヌー（スプリント）、ボート

パラ：カヌー、ボート

2019年3月完成予定。

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五輪：カヌー（スラローム）

都立葛西臨海公園の隣接地に新たに整備。

JR京葉線「葛西臨海公園」から徒歩

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五輪：アーチェリー

パラ：アーチェリー

JR京葉線・東京メトロ有楽町線・東京臨海高速鉄道りんかい線「新木場」から徒歩

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五輪：水泳（競泳、飛び込み、シンクロ）

パラ：水泳

都立辰巳の森海浜公園に新設する。

東京メトロ有楽町線「辰巳」などから徒歩

オリンピックアクアティクスセンター 2015年10月時点でのイメージ図／©東京都

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21. 東京辰巳国際水泳場

五輪：水泳（水球）

東京メトロ有楽町線「辰巳」から徒歩

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22. 馬事公苑

馬術（馬場馬術、総合馬術、障害馬術）

パラ：馬術

1964年大会でも馬術競技が行われた。

東急田園都市線「桜新町駅」から徒歩。「用賀」からバス便あり。

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五輪：バドミントン、近代五種（フェンシング）

パラ：車椅子バスケットボール

東京スタジアムの隣接地に新たに整備。

京王線「飛田給」から徒歩

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五輪：サッカー、7人制ラグビー

近代五種（水泳、馬術、ランニング、射撃）

5万人収容の大規模スタジアム

京王線「飛田給」から徒歩

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25. さいたまスーパーアリーナ

五輪：バスケットボール

最大3万7000席を使用できる、国内最大級の多目的ホール

JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心」からすぐ

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五輪：射撃

パラ：射撃

東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市」から徒歩約30分

西武池袋線「大泉学園」などからバス便あり

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27. 霞ヶ関カンツリー倶楽部

五輪：ゴルフ

1929年開場。ワールドカップ（1957年）のほか、日本オープン、日本女子オープンも開催されている伝統コース。

JR川越線「笠幡」から徒歩

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28. 幕張メッセ

五輪：フェンシング、テコンドー、レスリング

パラ：ゴールボール、シッティングバレーボール、テコンドー、車いすフェンシング

JR京葉線「海浜幕張」から徒歩

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29. 横浜スタジアム

五輪：野球、ソフトボール

プロ野球、横浜DeNAベイスターズの本拠地。3万人収容。

JR京浜東北線・根岸線、横浜市営地下鉄「関内」から徒歩

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30. 埼玉スタジアム2002

五輪：サッカー

国内最大のサッカー専用スタジアム。約6万3000人収容。

東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道「浦和美園」から徒歩

五輪：サッカー