英国の調査会社が発表した2018年の『最も良い留学先都市ランキング』で、東京が躍進し過去最高の第2位にランクインした。就労事情、多様かつ治安のよい住環境などが評価された。

英国の調査会社クアクアレリ・シモンズ（Quacquarelli Symonds 、QS）が発表した2018年の『最も良い留学先都市ランキング（QS Best Student Cities Ranking）』で、東京が過去最高の第2位にランクインした。前回の7位から躍進した。1位はUniversity College London, Imperial College Londonなど著名大学の立地を評価されたロンドン。

順位 (前年) 都市名 （英語表記） 1 (3) ロンドン London 2 (7) 東京 Tokyo 3 (5) メルボルン Melbourne 4 (1) モントリオール Montreal 5 (2) パリ Paris 6 (9) ミュンヘン Munich 7 (6) ベルリン Berlin 8 (15) チューリヒ Zurich 9 (13) シドニー Sydney 10 (4) ソウル Seoul

QSの発表を基に編集部作成

同ランキングは学生の回答、治安、就職関係など6指標を総合評価しており、東京が評価された理由として、1）インターンシップを含む就労事情、2）現地に溶け込んだ生活も可能という多様かつ治安のよい住環境、3）国際水準にある大学13校の存在－などを挙げている。

他の日本の都市は京都・大阪・神戸をまとめた「関西圏」が19位（前年17位）、名古屋が92位（同100位圏外）だった。

アジア圏ではソウルが4位から10位に下落。香港（12位←前年11位）、シンガポール（15位←同14位）、台北（20位←同21位）はほぼ前年並みだった。中国は北京（26位←同30位）が上昇する一方、上海（29位←同25位）、南京（88位←同80位）が順位を落とすなどまちまちだった。

なお教育、就職環境などで国際的な評価の高い米国の都市ではボストン（13位）、ニューヨーク（18位）がベストテン圏外にとどまったが、同社はマイナス評価の要因として学費、生活費の高さを指摘している。

バナー写真：東京スカイツリー（東京）