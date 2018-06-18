2018年6月18日朝7時58分、大阪府北部を震源とする地震が発生した。2011年東日本大震災以降の震度6弱以上の地震を一覧表にまとめた。
2018年6月18日午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源とする地震があり、大阪府高槻市、大阪市北区となどで震度6弱、京都府亀岡市などで震度5強の揺れを観測した。気象庁によると地震の規模（マグニチュード）は6.1と推定される。震源の深さは13キロ。地殻内部で起きた直下型の地震で、震源のごく近くに有馬－高槻断層帯があるという。
今回の地震の震源の西側では、1995年1月17日午前5時46分に兵庫県南部地震（その後、「阪神・淡路大震災」）が発生、観測史上初の震度7を記録、神戸市を中心に甚大な被害をもたらした。
気象庁のデータベースによると、阪神・淡路大震災以降、日本では震度6弱以上の地震は52回発生。うち、震度7以上は5回だった。
東日本大震災以降の震度6弱以上の地震
|月日
|時間
|震源地
|マグニチュード
|震度
|2018/6/18
|7:58
|大阪府北部
|M6.1
|6弱
|2016/12/28
|21:38
|茨城県北部
|M6.3
|6弱
|2016/10/21
|14:07
|鳥取県中部
|M6.6
|6弱
|2016/6/16
|14:21
|内浦湾
|M5.3
|6弱
|2016/4/16
|9:48
|熊本県熊本地方
|M5.4
|6弱
|2016/4/16
|3:55
|熊本県阿蘇地方
|M5.8
|6強
|2016/4/16
|1:45
|熊本県熊本地方
|M5.9
|6弱
|2016/4/16
|1:25
|熊本県熊本地方
|M7.3
|7
|2016/4/15
|3:46
|熊本県熊本地方
|M6.4
|6強
|2016/4/14
|22:07
|熊本県熊本地方
|M5.8
|6弱
|2016/4/14
|21:26
|熊本県熊本地方
|M6.5
|7
|2014/11/22
|22:08
|長野県北部
|M6.7
|6弱
|2013/4/13
|5:33
|淡路島付近
|M6.3
|6弱
|2011/4/12
|14:07
|福島県中通り
|M6.4
|6弱
|2011/4/11
|17:16
|福島県浜通り
|M7.0
|6弱
|2011/4/7
|23:32
|宮城県沖
|M7.2
|6強
|2011/3/15
|22:31
|静岡県東部
|M6.4
|6強
|2011/3/12
|5:42
|長野県北部
|M5.3
|6弱
|2011/3/12
|4:31
|長野県北部
|M5.9
|6弱
|2011/3/12
|3:59
|長野県北部
|M6.7
|6強
|2011/3/11
|15:15
|茨城県沖
|M7.6
|6強
|2011/3/11
|14:46
|三陸沖
|M9.0
|7
気象庁の地震データベースを基に編集部作成
黄色網掛けは「東日本大震災」、緑網掛けは「熊本地震」に関連する地震
バナー写真：2018年6月18日の地震で傾いた駅の電光掲示板＝大阪府茨木市の阪急茨木市駅（時事）