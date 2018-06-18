2018年6月18日朝7時58分、大阪府北部を震源とする地震が発生した。2011年東日本大震災以降の震度6弱以上の地震を一覧表にまとめた。

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2018年6月18日午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源とする地震があり、大阪府高槻市、大阪市北区となどで震度6弱、京都府亀岡市などで震度5強の揺れを観測した。気象庁によると地震の規模（マグニチュード）は6.1と推定される。震源の深さは13キロ。地殻内部で起きた直下型の地震で、震源のごく近くに有馬－高槻断層帯があるという。

今回の地震の震源の西側では、1995年1月17日午前5時46分に兵庫県南部地震（その後、「阪神・淡路大震災」）が発生、観測史上初の震度7を記録、神戸市を中心に甚大な被害をもたらした。

気象庁のデータベースによると、阪神・淡路大震災以降、日本では震度6弱以上の地震は52回発生。うち、震度7以上は5回だった。

東日本大震災以降の震度6弱以上の地震

月日 時間 震源地 マグニチュード 震度 2018/6/18 7:58 大阪府北部 M6.1 6弱 2016/12/28 21:38 茨城県北部 M6.3 6弱 2016/10/21 14:07 鳥取県中部 M6.6 6弱 2016/6/16 14:21 内浦湾 M5.3 6弱 2016/4/16 9:48 熊本県熊本地方 M5.4 6弱 2016/4/16 3:55 熊本県阿蘇地方 M5.8 6強 2016/4/16 1:45 熊本県熊本地方 M5.9 6弱 2016/4/16 1:25 熊本県熊本地方 M7.3 7 2016/4/15 3:46 熊本県熊本地方 M6.4 6強 2016/4/14 22:07 熊本県熊本地方 M5.8 6弱 2016/4/14 21:26 熊本県熊本地方 M6.5 7 2014/11/22 22:08 長野県北部 M6.7 6弱 2013/4/13 5:33 淡路島付近 M6.3 6弱 2011/4/12 14:07 福島県中通り M6.4 6弱 2011/4/11 17:16 福島県浜通り M7.0 6弱 2011/4/7 23:32 宮城県沖 M7.2 6強 2011/3/15 22:31 静岡県東部 M6.4 6強 2011/3/12 5:42 長野県北部 M5.3 6弱 2011/3/12 4:31 長野県北部 M5.9 6弱 2011/3/12 3:59 長野県北部 M6.7 6強 2011/3/11 15:15 茨城県沖 M7.6 6強 2011/3/11 14:46 三陸沖 M9.0 7

気象庁の地震データベースを基に編集部作成

黄色網掛けは「東日本大震災」、緑網掛けは「熊本地震」に関連する地震

バナー写真：2018年6月18日の地震で傾いた駅の電光掲示板＝大阪府茨木市の阪急茨木市駅（時事）