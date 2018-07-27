鉄道の混雑状況に関する国土交通省の調査によると、東京圏の11路線がピーク時の目標とされる180％をクリアすることができなかった。最悪は東京メトロ東西線の199％。三大都市圏の平均混雑率は東京163%に対し大阪125%、名古屋131%だった。
国土交通省が7月17日公表した「全国の鉄道主要区間の混雑率」調査（2017年度）によると、東京圏の鉄道路線のうち11路線がピーク時における混雑緩和の目標とされる混雑率180％を上回り、中でも最悪の東京メトロ東西線は199％で「体が触れ合い相当圧迫感がある」とされる状態（同200%）にほぼ達していた。
混雑率はその路線で最も混み合う時間帯1時間における混雑度合いの平均値。同省は100％を乗客全員が席に座り、つり革などにつかまることができる「定員乗車」、180％を「折りたたむなど無理をすれば新聞を読める状態」としている。
今回180％を超えたのはこのほか、総武線や横須賀線、南武線、東海道線などJR東日本の８路線と日暮里・舎人ライナー、東京急行電鉄の田園都市線。
混雑率180%を超える11路線（すべて東京圏）
|路線名
|運行会社
|混雑率（％）
|東西線
|東京メトロ
|199
|総武線（各駅停車）
|JR東日本
|197
|横須賀線
|JR東日本
|196
|南武線
|JR東日本
|189
|東海道線
|JR東日本
|187
|日暮里・舎人ライナー
|東京都交通局
|187
|京浜東北線
|JR東日本
|186
|埼京線
|JR東日本
|185
|田園都市線
|東急
|185
|中央線（快速）
|JR東日本
|184
|総武線（快速）
|JR東日本
|181
国土交通省のデータを基に編集部作成
一方、三大都市圏の主要区間における平均混雑率は、東京圏（31区間）の163%に対し大阪圏（20区間）が125%、名古屋圏（8区間）が131%だった。大阪圏、名古屋圏の混雑緩和が一定の段階まで進んでいるのに対して、東京圏だけが30ポイント以上引き離した高い水準にある。
これまで、増便など輸送力の増強によって、大阪と名古屋は1980年代後半、東京は2000年代前半から同率が180%を下回った。その後、09年には大阪が130%割れ、名古屋は12年以降130%台前半で推移しており全国的にみると一定の混雑緩和が進んだ。しかし、東京は首都圏が大きな広がりを持ち1990年代以降も人口流入が続いていることなどから、00年代前半に170%台前半まで下げた後は低下ペースが鈍り、11年からは160%台前半でおおむね横ばい状態にある。