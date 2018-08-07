民間調査会社によると、明治維新（1868年）以前に創業した日本の「長寿企業」は3343 社に上り、業種別では清酒製造、旅館、呉服・服地小売業が多いという。所在地は京都府（312社）が最も多く、東京都、愛知県、大阪府、新潟県がこれに続く。

帝国データバンク（TDB）の調査によると、日本が西洋型の改革を急速に進めた明治維新（1868年）以前に営業を始めた創業約150年以上の「長寿企業」は2016年5月現在3343 社に上り、業種別では清酒製造、旅館、呉服・服地小売業が多かった。都道府県別の所在地は京都府（312社）が最も多く、以下東京都（283社）、愛知県（165社）、大阪府（145社）、新潟県（138社）と続く。

また、1916 年まで下って創業100年以上に対象を広げると2万8972 社となり、業種別ではトップの清酒製造に貸事務所、酒小売が続く。地域別は順位の入れ替わりはあるものの5位以内はすべて明治維新前と同じ都道府県が顔を揃えた。

都道府県別の長寿企業数トップ10

（対象：明治維新前＝1867 年まで＝に創業した3343社）

順位 都道府県名 長寿企業数（社） 1 京都府 312 2 東京都 283 3 愛知県 165 4 大阪府 145 5 新潟県 138 6 山形県 128 7 長野県 119 8 兵庫県 109 9 埼玉県 106 10 静岡県 105

帝国データバンクの統計から編集部作成

江戸開府前の創業は160 社

2万8972 社を創業時期別に分類すると、1868年の明治維新以降に創業した企業が88.5％と圧倒的に多く、江戸時代が11.0％（3183 社）。江戸時代より古い企業はわずか0.6％、160 社にとどまるが、その中でも創業500 年を超える企業が41 社あった。

バナー写真：醸造メーカー「賀茂鶴」の本社・醸造蔵（広島県東広島市西条）＝時事通信