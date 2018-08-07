民間調査会社によると、明治維新（1868年）以前に創業した日本の「長寿企業」は3343 社に上り、業種別では清酒製造、旅館、呉服・服地小売業が多いという。所在地は京都府（312社）が最も多く、東京都、愛知県、大阪府、新潟県がこれに続く。
帝国データバンク（TDB）の調査によると、日本が西洋型の改革を急速に進めた明治維新（1868年）以前に営業を始めた創業約150年以上の「長寿企業」は2016年5月現在3343 社に上り、業種別では清酒製造、旅館、呉服・服地小売業が多かった。都道府県別の所在地は京都府（312社）が最も多く、以下東京都（283社）、愛知県（165社）、大阪府（145社）、新潟県（138社）と続く。
また、1916 年まで下って創業100年以上に対象を広げると2万8972 社となり、業種別ではトップの清酒製造に貸事務所、酒小売が続く。地域別は順位の入れ替わりはあるものの5位以内はすべて明治維新前と同じ都道府県が顔を揃えた。
都道府県別の長寿企業数トップ10
（対象：明治維新前＝1867 年まで＝に創業した3343社）
|順位
|都道府県名
|長寿企業数（社）
|1
|京都府
|312
|2
|東京都
|283
|3
|愛知県
|165
|4
|大阪府
|145
|5
|新潟県
|138
|6
|山形県
|128
|7
|長野県
|119
|8
|兵庫県
|109
|9
|埼玉県
|106
|10
|静岡県
|105
帝国データバンクの統計から編集部作成
江戸開府前の創業は160 社
2万8972 社を創業時期別に分類すると、1868年の明治維新以降に創業した企業が88.5％と圧倒的に多く、江戸時代が11.0％（3183 社）。江戸時代より古い企業はわずか0.6％、160 社にとどまるが、その中でも創業500 年を超える企業が41 社あった。
バナー写真：醸造メーカー「賀茂鶴」の本社・醸造蔵（広島県東広島市西条）＝時事通信