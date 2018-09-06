北海道の空の玄関口である新千歳空港の南東で震度7の地震が発生した。1980年以降に北海道で大きな揺れを記録した地震をまとめた。
2018年9月6日午前3時8分ごろ、北海道胆振地方中東部（新千歳空港の南東方向）を震源とする地震があり、厚真町で震度7の揺れを記録したほか、安平町、むかわ町で6強、千歳市、日高町などで6弱、札幌市北区、苫小牧市などで震度5強などの激しい揺れがあった。北海道で震度7の地震を記録したのは初めて。
気象庁によると、地震の規模はマグニチュード6.7と推定される。震源の深さは約40キロメートル。安平町、厚真町では多数の土砂崩れが発生しているほか、道内全ての火力発電所が運転を停止し、北海道全域の約295万戸で停電が発生した。
気象庁のデータベースなどを基に北海道で発生した過去の大きな地震（1980年以降の震度6以上、96年度以降の震度5強以上）をまとめた。大きな地震の大半は沿岸～沖合で発生しており、内陸部での地震は珍しい。また、震源は南東側に偏っている。
北海道を震源とする主な地震
|発生日
|震央
|マグニチュード
|震度
|1
|2018/9/6
|胆振地方中東部
|6.7
|7
|2
|2016/6/16
|内浦湾
|5.3
|6弱
|3
|2013/2/2
|十勝地方南部
|6.5
|5強
|4
|2011/9/7
|日高地方中部
|5.1
|5強
|5
|2005/1/18
|釧路沖
|6.4
|5強
|6
|2004/12/14
|留萌地方南部
|6.1
|5強
|7
|2004/12/6
|釧路沖
|6.9
|5強
|8
|2004/11/29
|釧路沖
|7.1
|5強
|9
|2003/9/26
|十勝沖
|7.1
|6弱
|10
|2003/9/26
|十勝沖
|8
|6弱
|11
|1994/10/4
|北海道東方沖
|8.2
|6
|12
|1993/7/12
|北海道南西沖
|7.8
|6
|13
|1993/1/15
|釧路沖
|7.5
|6
|14
|1982/3/21
|浦河沖
|7.1
|6
気象庁のデータベースを基に編集部作成。 震度5と6をそれぞれ「弱・強」の2段階とする震度階級が導入されたのは1996年4月から。 1993年7月12日の北海道南西沖地震については、大きな被害を受けた奥尻島に地震計がなかったため、奥尻町役場のウェブサイトに掲載されている推定値を引用した。
バナー写真 : 地震により土砂崩れが発生した北海道厚真町の山肌＝６日午前（時事）