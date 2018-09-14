2018年9月15日時点の100歳以上人口は、6万9785人。そのうち女性が88％を占める。
※2019年9月15日時点の100歳以上の高齢者数はこちら
◎100歳以上高齢者が7万人を突破 : 田中カ子さんはギネスで最高齢認定
厚生労働省のまとめによると、2018年9月15日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より2014人増加し、6万9785人となった。100歳以上人口の増加は48年連続。100歳以上人口は圧倒的に女性が多く、全体の88.1%を占めた。
最高齢の女性は福岡市在住の田中カ子（かね）さん115歳、男性は北海道足寄町在住の野中正造さん113歳。
老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人だったが、81年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けている。
都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の101.02人、最も少ないのは埼玉県の32.90人で3倍以上の開きがあった。関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向がある。
人口10万人あたりの100歳以上人口
|多い県
|少ない県
|島根県
|101.02
|埼玉県
|32.90
|鳥取県
|97.88
|愛知県
|36.78
|高知県
|96.50
|千葉県
|39.34
|鹿児島県
|95.76
|大阪府
|40.09
|香川県
|84.59
|神奈川県
|42.33
厚生労働省発表のデータを基に編集部作成
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