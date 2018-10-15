新天皇の即位に伴い設置される1年限りの祝日など2019年の祝・休日を一覧にまとめた。

（2020年の祝・休日一覧はこちら）

天皇退位と新天皇即位に伴う儀式の詳細を決める「式典委員会」の初会合で、新天皇が即位する来年5月1日と、即位を宣言する「即位礼正殿の儀」が行われる10月22日を2019年1年限りの祝日とする方針が示された。秋の臨時国会で正式に決定される見通し。祝日法では、祝日と祝日に挟まれた平日は休日にすることが規定されており、5月1日が祝日となった場合、4月30日と5月2日は休日となり、2019年のゴールデンウイークは10連休となる。

また、2018年まで12月23日は天皇誕生日の祝日だが、天皇退位後は平日となる。新天皇の誕生日は2月23日で、即位後の2020年から祝日となるため、2019年は天皇誕生日の祝日は無くなる。2019年の祝日は以下の通り。

2019年の祝日

名称 2019年 元日 1月1日 成人の日 1月14日 建国記念の日 2月11日 春分の日 3月21日 昭和の日 4月29日 休日 4月30日 （新天皇即位） 5月1日 休日 5月2日 憲法記念日 5月3日 みどりの日 5月4日 こどもの日 5月5日 振替休日 5月6日 海の日 7月15日 山の日 8月11日 振替休日 8月12日 敬老の日 9月16日 秋分の日 9月23日 体育の日 10月14日 （即位礼正殿の儀） 10月22日 文化の日 11月3日 振替休日 11月4日 勤労感謝の日 11月23日 天皇誕生日 ―

色付部分は2019年1年限りの祝日。

内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成

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