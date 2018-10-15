新天皇の即位に伴い設置される1年限りの祝日など2019年の祝・休日を一覧にまとめた。
天皇退位と新天皇即位に伴う儀式の詳細を決める「式典委員会」の初会合で、新天皇が即位する来年5月1日と、即位を宣言する「即位礼正殿の儀」が行われる10月22日を2019年1年限りの祝日とする方針が示された。秋の臨時国会で正式に決定される見通し。祝日法では、祝日と祝日に挟まれた平日は休日にすることが規定されており、5月1日が祝日となった場合、4月30日と5月2日は休日となり、2019年のゴールデンウイークは10連休となる。
また、2018年まで12月23日は天皇誕生日の祝日だが、天皇退位後は平日となる。新天皇の誕生日は2月23日で、即位後の2020年から祝日となるため、2019年は天皇誕生日の祝日は無くなる。2019年の祝日は以下の通り。
2019年の祝日
|名称
|2019年
|元日
|1月1日
|成人の日
|1月14日
|建国記念の日
|2月11日
|春分の日
|3月21日
|昭和の日
|4月29日
|休日
|4月30日
|（新天皇即位）
|5月1日
|休日
|5月2日
|憲法記念日
|5月3日
|みどりの日
|5月4日
|こどもの日
|5月5日
|振替休日
|5月6日
|海の日
|7月15日
|山の日
|8月11日
|振替休日
|8月12日
|敬老の日
|9月16日
|秋分の日
|9月23日
|体育の日
|10月14日
|（即位礼正殿の儀）
|10月22日
|文化の日
|11月3日
|振替休日
|11月4日
|勤労感謝の日
|11月23日
|天皇誕生日
|―
色付部分は2019年1年限りの祝日。
内閣府ウェブサイトの情報を基に編集部作成
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