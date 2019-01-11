世界的なベストセラー作家・村上春樹さんの代表作や主な受賞歴をまとめた。

日本を代表する作家であり、作品が世界50カ国語以上に翻訳されている村上春樹さんが、2019年1月12日、70歳の誕生日を迎える。ノーベル文学賞の有力候補としても、毎年、話題に上る村上さんのこれまでの代表作や主な受賞歴などをまとめた。