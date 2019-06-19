元祖アイドル総選挙である「サンリオキャラクター大賞」。人気の盛衰が激しい人間界のアイドルとは違い、45年前に生まれたキティちゃんはいまだにかわいらしさを失わず、トップ人気を誇っている。

サンリオが実施したキャラクターの人気投票企画「2019年サンリオキャラクター大賞」で、「ハローキティ」が164万7073票を獲得して6年ぶり15回目の1位に選ばれた。僅差の2位は「シナモロール」、3位は「ポムポムプリン」だった。

同社のキャラクター大賞は今年で34回目。ウェブ投票の他、サンリオショップで一定金額以上買い物した人による店頭投票などを集計している。今回の投票総数は1383万1089票だった。

ハローキティは1974年誕生で2019年で45周年を迎えるサンリオを代表するキャラクターの一つ。「11月1日生まれ、ピアノを弾くのが大好きで、夢はピアニストか詩人になること。音楽と英語が得意。双子の妹ミミィとは大の仲良し」などプロフィールが細かく設定されている。「キティラー」と呼ばれる、大人になってもキティが大好きな熱烈なファンを獲得していることで知られる。レディー・ガガやマライア・キャリーなど海外セレブがキティファンであると表明し、大きな話題を呼んだこともあった。

海外部門のトップ3は、台湾【シナモロール / ポムポムプリン / ハローキティ】、中国【シナモロール / マイメロディ/ YOSHIKITTY】、香港【あひるのペックル / ポムポムプリン / シナモロール】だった。シナモロールは日本のみならず中華圏でも広く支持されている。