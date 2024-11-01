キティちゃん誕生

1974（昭和49）年 サンリオのキャラクター「ハローキティ」誕生。生まれはロンドン郊外、身長はりんご5個分、体重はりんご3個分。双子の妹ミミィがいる。アパレルやコスメブランドなどとの積極的なコラボで、大人ファンも引き付ける。日本のカワイイ文化の象徴として、海外でも人気。

2024年は生誕50年に当たり、東京国立博物館 表慶館（上野公園）で「Hello Kitty展 ｰわたしが変わるとキティも変わるｰ」が開催されている。

他にも過去の11月1日にはこんな出来事が…

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バナー写真：全米日系人博物館で展示される誕生当初のハローキティ人形［同博物館提供］（時事）