キティちゃん誕生
1974（昭和49）年 サンリオのキャラクター「ハローキティ」誕生。生まれはロンドン郊外、身長はりんご5個分、体重はりんご3個分。双子の妹ミミィがいる。アパレルやコスメブランドなどとの積極的なコラボで、大人ファンも引き付ける。日本のカワイイ文化の象徴として、海外でも人気。
2024年は生誕50年に当たり、東京国立博物館 表慶館（上野公園）で「Hello Kitty展 ｰわたしが変わるとキティも変わるｰ」が開催されている。
他にも過去の11月1日にはこんな出来事が…
関連記事
- 「ハローキティ」50周年、「カワイイ」魅力の謎と進化をたどる
- キティちゃんと自撮りもできる「Sanrio Lovers Party」：韓国で人気のカフェ＆ショップが期間限定で登場
- 和風のハローキティルームで夢心地に：キティラー垂ぜんの客室が、浅草東武ホテルに誕生
- 「ハローキティ新幹線」が西日本と乗客をつなぐ：フォトギャラリー
- キティちゃんを世界のアイドルに育てた男―鳩山玲人・サンリオ常務に聞く
バナー写真：全米日系人博物館で展示される誕生当初のハローキティ人形［同博物館提供］（時事）