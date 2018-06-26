・ハローキティをデザインした山陽新幹線が2018年6月30日から運行
・外装はもちろん、内装もハローキティ・ワールドが全開
・西日本の魅力を発信する展示コーナーやショップ、フォトスポット
国内外で愛されるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」。そのかわいらしい世界観をあしらった新幹線が、2018年6月30日から博多－新大阪間で運行を開始する。それに先立ち、25日に博多総合車両所（福岡県那珂川町）でメディア向けに車両を公開した。
この「ハローキティ新幹線」は、JR西日本の山陽新幹線500系こだま号の特別仕様車。外観はハローキティのシンボル「ピンクのリボン」をモチーフにデザインされ、車掌姿のキティちゃんが地域と乗客を「つなぐ」「結ぶ」という思いを込めたという。
1号車と2号車の内装もキティワールドが全開。座席や壁面だけでなく、床やテーブル、トイレなど至る所にハローキティがあしらわれている。1号車は西日本の各地域の魅力を発信する展示スペース「HELLO! PLAZA」で、モニターからは観光情報が流れ、各地域の名産品やグッズの販売などが行われる。2号車の「KAWAII! ROOM」は自由席の車両で、座席のひじ掛けや窓枠などにハローキティがデザインされ、ファンにはうれしいフォトスポットも用意されている。車両は8両編成で、3～8号車は通常仕様の内装となるが、どこかにハローキティのイラストが隠されているらしい。
博多発午前6時40分のこだま730号と新大阪発午前11時29分のこだま741号として、1日1往復の運行となる。自由席があるので、切符の当日購入も可能。点検日などは運休となるため、公式ホームページで確認して、ネット予約するのをおすすめする。（2018年9月末までの運休日は7月18～20日、8月8～10日、9月は3～5日と26～28日）
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写真＝草野 清一郎