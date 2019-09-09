2019年春に大学を卒業した学生のうち、就職者の占める割合は78.0％と、前年度から0.9ポイント上昇した。
文部科学省が発表した2019年度の学校基本調査（速報値）によると、今春に大学の学部を卒業した57万2640人のうち、就職した人は44万6887人で、その割合が前年度より0.9ポイント増の78.0％となった。
企業が若者の新規採用に前向きで、雇用環境が改善したことが背景にあるとみられ、リーマン・ショックなどの影響により急激に落ち込んだ翌年の2011年度以降、9年連続の上昇。
就職者のうち、正規の職員・従業員（雇用期間の定めがない）として採用された人は43万964人と前年度より1万1876人増え、卒業者全体の75.3％（前年度比1.2ポイント増）を占めた。フルタイムの契約社員・派遣社員など非正規は1万5923人（2.8％）だった。
その他の主な内訳をみると、大学院や海外の大学等への進学者が6万5351人（11.4％）、進学も就職もしない人が3万8229人（6.7％）、パート、アルバイトなどの一時的な仕事についた人が8165人（1.4％）だった。
就職先を産業別にみると、卸売・小売業が15.3％で最も割合が高く、次いで医療・福祉の12.7％、製造業12.1％、情報通信業10.4％などの順だった。
2019年大学卒業者の産業別就職先（％）
|男
|女
|建設業
|4.6
|6.6
|2.6
|製造業
|12.1
|14.7
|9.5
|情報通信業
|10.4
|12.2
|8.7
|卸売・小売業
|15.3
|15.9
|14.7
|金融・保険業
|6.8
|6.1
|7.5
|教育・学習支援業
|7.3
|5.6
|9.0
|医療・福祉
|12.7
|6.1
|19.3
|サービス業
|6.1
|6.8
|5.3
|公務
|6.1
|7.3
|4.8
|その他
|18.6
|18.7
|18.6
出所：文部科学省の学校基本調査
バナー写真：2019年資生堂グループ合同入社式。中央は魚谷雅彦社長兼CEO＝2019年4月1日、千葉県浦安市（時事）