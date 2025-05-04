大学生の就職人気ナンバーワンは総合商社の伊藤忠。好業績であることに加えて、働き方改革、女性活躍などに積極的に取り組む企業姿勢が評価されているようだ。

文化放送キャリアパートナーズ（東京都港区） 就職情報研究所が2026年卒業予定の学生を対象に実施した「就職ブランドランキング調査」で、人気ナンバーワンは伊藤忠商事だった。伊藤忠のトップは6年連続。7位に住友商事、8位に三菱商事がランクインし、グローバルな事業展開、高い給与水準、多様なキャリアパスがあることなどから、総合商社は学生にとって憧れの企業となっている。

金融業界では、日本生命（2位）、大和証券グループ（3位）、SMBC日興証券（9位）がトップ10入り。安定した経営基盤や福利厚生の充実などに加え、専門性の高い業務に携われる点も評価を得ている。

コロナ禍以降、航空業界や旅行・ホテル関連企業の復調が進んでおり、全日本空輸が4位に入ったほか、日本航空が23位、JTBグループが40位など、インバウンド需要の急増や旅行単価の上昇が語学力や異文化理解に長けた学生を引き付けている。

総合ランキング

総合 1 伊藤忠商事 2 日本生命 3 大和証券グループ 4 全日本空輸 5 博報堂 6 大日本印刷 7 住友商事 8 三菱商事 9 SMBC日興証券 10 本田技研工業

出所 : 文化放送キャリアパートナーズ「就職ブランド調査」（2026年卒対象・前半）

文系・理系別ランキング

文系 理系 1 伊藤忠商事 ソニー 2 日本生命 明治グループ 3 博報堂 伊藤忠商事 4 第一生命 NTTデータ 5 大和証券グループ 味の素 6 三井住友信託銀行 パナソニックグループ 7 SMBC日興証券 グーグル 8 大日本印刷 富士フイルムグループ 9 ソニーミュージックグループ Sky 10 バンダイ 本田技研工業

出所 : 文化放送キャリアパートナーズ「就職ブランド調査」（2026年卒対象・前半）

女性・男性別のランキング

女性 男性 1 伊藤忠商事 伊藤忠商事 2 全日空 日本生命 3 日本航空 三菱商事 4 大和証券グループ 三井物産 5 SMBC日興証券 ソニー 6 明治グループ 大和証券グループ 7 日本生命 NTTデータ 8 大日本印刷 NTT東日本 9 JTBグループ 住友商事 10 集英社 東京地下鉄（東京メトロ）

出所 : 文化放送キャリアパートナーズ「就職ブランド調査」（2026年卒対象・前半）

調査は、文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト上でのWebアンケートや、就活イベント会場でのアプリアンケート等で実施。調査期間は2024年10月1日～25年3月15日。有効回答数は1万9856（女子7441・男子1万2415 / 文系1万4036・理系5820）

バナー写真：PIXTA